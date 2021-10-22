近日，关于李云迪嫖娼的新闻铺天盖地而来，这位钢琴王子似乎也是从神坛跌落，一夜之间成为人人喊打的过街老鼠，不过不作不死，想来大家也不会同情他。

自从李云迪参加了《披荆斩棘的哥哥》这个综艺节目，他似乎得到不少观众的喜爱，而且面临淘汰时，很多观众都表示不舍。近日他在五公舞台上的回归也是让不少粉丝大为意外，可是谁都没想到，也就是一夜之间，李云迪成为大家眼中的劣迹艺人。

被相关部门拘留后，李云迪方一直没有做出新的回应，不过大家都很关心其后续的演艺生涯，认为他绝迹娱乐圈是迟早的事。

出事后，李云迪的微博认证直接变成了国际钢琴家，其他的称号也被撤回，而他的恩师听闻其事件后，也是深表痛心，认为李云迪作为一名公众人物实在是太不称职。

随后，四川音乐学院也是第一时间摘掉了李云迪工作室的牌子，想必也是对其所作所为感到失望。李云迪参与录制的《披荆斩棘的哥哥》也因此受到极大的影响，据悉，节目的前七期已经暂时下架，想来芒果台的剪辑师们又要熬夜剪片了。

一般在节目录制前期，艺人都会签合作合同，想来此次李云迪事件一定会引来节目组的不满，随时都有可能让李云迪赔违约金。此外，李云迪因节目大火后，接的其他工作也不在少数，若是早前已经签完合同，那这笔违约金想来也不会少。

在此基础上，李云迪在中国音乐家协会的会员身份也被取消了，虽然不免可惜，可是小编依旧是那句话，劣迹艺人绝不值得同情。

据悉，李云迪此次嫖娼绝不是个别事件，他早已有前科，就在今年上半年也被抓了个现行，只是当时事情被压了下来，他才幸免于难，如今再次东窗事发，想来他也不得不认栽。

而且李云迪这些年一直以来的私生活都是十分混乱的，他不但被曝出与有身份地位的女子完婚，还多次被媒体拍到约不同的女生共进晚餐，不过这些都算是露水情缘，真正让李云迪公开的就是与田霏的感情，但是这段恋情也维持了不到四年，最后两人分手收场。

李云迪嫖娼事件曝光后，媒体纷纷发表评论。央视网评李云迪完全是自作孽，遵纪守法是做人的底线。谁敢于突破底线，挑战国法和公德，就是自作孽不可活！既然李云迪走了这一步，想来后果他也是很清楚，难为大家还不时地为其前程感到担忧。