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揭秘40岁阿娇和阿Sa的坎坷情史：一个陷在过去，一个坚信未来

(2021-10-22 09:15:17)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

Twins组合是红极一时的女团组合，岁月不饶人，这个组合的两位成员-阿娇和阿Sa，阿娇已经40岁了，阿Sa也已经38岁了。阿娇和阿sa每次合体总能引发回忆杀，近日，这对姐妹花合体拍大片了。

揭秘40岁阿娇和阿Sa的坎坷情史：一个陷在过去，一个坚信未来

Twins组合已经出道20年了，阿娇和阿Sa穿姐妹装拍大片，两人看上去状态都很好。阿娇这次穿对了衣服，她的小粗腿曾多次被吐槽，但是她这次穿阔腿裤掩盖了这个身材上的不足。很多网友还说阿娇瘦下来了，美回来了。

揭秘40岁阿娇和阿Sa的坎坷情史：一个陷在过去，一个坚信未来

阿Sa的身材保持得很好，如今的她身材还是很少女，只是身上多了几分成熟韵味。阿娇和阿Sa曾是很多人年少时追过的女孩，情感问题成了Twins组合人气的转折点。阿娇的不雅照事件，阿Sa和郑中基没官宣结婚，却官宣离婚的事件，都打破了大众对阿娇和阿Sa的清纯美女滤镜。

揭秘40岁阿娇和阿Sa的坎坷情史：一个陷在过去，一个坚信未来

不雅照被曝出后，阿娇的人生受到了很大影响，虽然后来她有过多段感情但是最后都是分手。阿娇和赖弘国最终也是离婚。而阿Sa在经历了与郑中基隐婚、离婚后，也和陈伟霆等人谈过恋爱，甚至还和富家子弟石恒聪传出了婚讯，但是去年网上曾有报道称她疑似已经和石恒聪分手了。

揭秘40岁阿娇和阿Sa的坎坷情史：一个陷在过去，一个坚信未来

兜兜转转后，阿娇和阿Sa都成了经历过一段失败婚姻的人。40岁的阿娇单身，而阿Sa也被曝疑似恢复单身了。阿娇和阿Sa，一位文静内敛，一位活泼开朗，但其实她们也有相似之处，比如都有一个父母离异的原生家庭。

揭秘40岁阿娇和阿Sa的坎坷情史：一个陷在过去，一个坚信未来

阿娇是网友眼中的大美女，但是她内心却是自卑并且缺乏安全感的。阿娇曾在受访时谈到原生家庭对她的影响，她似乎始终陷在过去。而阿Sa却是自信乐观的，她相信自己有能力去创造美好的未来。阿Sa努力去争取自己想要的东西，觉得自己值得拥有幸福，面对心动的人，她敢于去追。相较于阿娇被吐槽是恋爱脑，阿Sa却获赞是拎得清的女人。

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