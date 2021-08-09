今天，娱乐圈传来一个噩耗，演员于月仙因为车祸而去世。消息来的十分突然，让人有些措手不及。于月仙今年才五十岁呀，英年早逝真是令人惋惜。回顾于月仙的演艺生涯，她曾经出出演过很多影视剧，那么令人印象深刻的经典角色都有哪些呢？一起来盘点一下吧。

1、《乡村爱情》谢大脚

于月仙最为经典的角色当然就是《乡村爱情》系列中谢大脚这个角色。这是整个《乡村爱情》系列当中最为出彩的女性角色。可以说谢大脚伴随着很多人度过了他们的青春。于月仙走了，这就意味着谢大脚也走了。

2、《水浒传》金翠莲

在98版《水浒传》中于月仙就曾经扮演过金翠莲这个角色。在很多人的印象中于月仙并不漂亮，但是翻看她年轻时拍摄的电视剧可以发现，于月仙的颜值还是挺高的。水浒传中的金翠莲就是个很漂亮的角色。

3、《西游记后传》陈五真

于月仙的形象给人一种朴实厚道的感觉，其实她也曾经饰演过大反派。在电视剧《西游记后传》当中，于月仙饰演了陈五真这个角色。这是一个大反派，一个狠毒无比的女人。不过当时的于月仙还是很漂亮的。

4、《老爷升堂》张曼钰

于月仙的确是非常适合出演喜剧类的角色。电视剧《老爷升堂》中她扮演的就是一个喜剧角色，张曼钰。这是一位为爱疯狂的富家小姐，很有喜剧感。

5、《理想照耀中国》萨仁

《理想照耀中国》这部单元剧《乌兰牧骑》中，于月仙扮演的是一位少数民族女性萨仁。据说在这部剧的研讨会上还出现过于月仙的身影。没想到这么快于月仙便离开了人世，真是世事无常呀。

6、《男人四十要出嫁》慧芳

在《男人四十要出嫁》这部剧中，于月仙饰演的是大嫂慧芳。其实于月仙穿上时尚的现代装还是很好看的。只不过大家已经熟悉了《乡村爱情》系列中那些有些土气的农村妇女形象，对于于月仙时尚大方的都市女性形象不太感冒而已。

7、《大嫁风尚》顾小曼

《大嫁风尚》中于月仙同样打扮的很洋气，扮演的是一位都市女性，为了挽回丈夫的心而想要整容。其实剧中的于月仙还是很美的。

8、《马大帅3》刘佩云

据说于月仙与赵本山是亲戚关系，所以于月仙参演了很多赵本山公司出品的影视剧。在《马大帅3》中，于月仙就曾经出演过范德彪的房东刘佩云这个角色。虽然于月仙很少出演主角，但是每一个配角在她的手中都很出彩。



