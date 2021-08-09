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盘点第一时间发文悼念于月仙的10大明星，谁最让人泪目？

(2021-08-09 16:17:39)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

今天，媒体报道“演员于月仙因车祸去世，年仅50岁”，据悉，2021年8月9日上午，于月仙一行在内蒙古拍片，外出时由于车速过快，发生意外，于月仙因伤势太重宣告不治。这样的消息一出来更是引发了网友们的热议，于月仙可是在《乡村爱情》里面饰演“谢大脚”，这个角色早已深入人心，更有网友说道：世间再无谢大脚。与此同时，也有很多明星纷纷发文悼念。

盘点第一时间发文悼念于月仙的10大明星，谁最让人泪目？

1、王小利

《乡村爱情》中刘能的扮演者王小利发文悼念于月仙：“这样的离开真的接受不了，亲爱的小姨，亲爱的大脚，一路走好。”

盘点第一时间发文悼念于月仙的10大明星，谁最让人泪目？

2、小沈阳

小沈阳可是赵本山的徒弟，而于月仙是赵本山妻子的妹妹，小沈阳和于月仙也是有过很多次合作的，他则发文写道“小姨，一路走好”，看来于月仙去世的消息是真的了。

盘点第一时间发文悼念于月仙的10大明星，谁最让人泪目？

3、熊梓淇

最近不少网友都在收集《乡村爱情》的盲盒，男星熊梓淇也是剧粉，他晒出“大脚婶”的盲盒，并配文道：大脚婶儿，一路走好。确实如此，于月仙扮演的“谢大脚”这个角色早已深入人心了。

盘点第一时间发文悼念于月仙的10大明星，谁最让人泪目？

4、姜超

姜超则是转发了于月仙去世的消息，并配文道“震惊！悲痛万分！一位好姐姐离我们而去了！仙姐，，，一路走好”。看来对于于月仙突然去世的消息，他也是十分震惊。

盘点第一时间发文悼念于月仙的10大明星，谁最让人泪目？

5、吴彤

《演员的诞生》的导演吴彤则晒出了合照悼念于月仙，并表明《王牌对王牌》没有邀请到于月仙，这次的遗憾也成为永远的遗憾。

盘点第一时间发文悼念于月仙的10大明星，谁最让人泪目？

6、翟天临

曾经在《演员的诞生》中有过合作的翟天临发文：“一定是假的…你是那么好的人，合作也好，做朋友也好，一直鼓励我，一定是假的。姐，我太难过了…太难过了”。是啊，谁也不愿意相信这是真的。

盘点第一时间发文悼念于月仙的10大明星，谁最让人泪目？

7、孙茜

因为《演员的诞生》而结缘的孙茜则发文写道”姐姐，真希望这不是真的，愿你安好。“看来她也是很不想相信于月仙真的去世了的消息。

盘点第一时间发文悼念于月仙的10大明星，谁最让人泪目？

8、章子怡

国际章和于月仙还是师姐师妹的关系，知道这个消息后也在社交平台上发文悼念了，她说：一路走好师姐。她还晒出两人的聊天截图，截图里面还有于月仙发给她的两人的合照。说好的来日方长，却没有了来日。

盘点第一时间发文悼念于月仙的10大明星，谁最让人泪目？

9、辛芷蕾

辛芷发文悼念，“月仙姐，那么好的人，一路走好。”于月仙不管是戏内戏外都是很低调的，也没有明星架子，为人好相处，和她接触过的人都和她相处得不错。

盘点第一时间发文悼念于月仙的10大明星，谁最让人泪目？

10、曹颖

演员、主持人曹颖发文哀悼于月仙：当初还在一起拍照，笑着说，我们像吗......如今.....人生无常，愿远离苦痛，天堂里安好！”

于月仙去世，之后在《乡村爱情》里面也不能见到“谢大脚”了，大脚超市现在也只有王云一个人了，可以说真的是世事无常。

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