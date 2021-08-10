在这个以瘦为美的年代，人们似乎对胖子的恶意会更大一点，而作为明星想要维持良好的形象必须要保持住自己的身材，一旦身材走样必定是群嘲四起，而明星们对于减肥也都非常有自己的心得，我们今天就来揭秘一下明星们减肥秘籍，看看你是否有成功get呢？

1、黄晓明

湖南卫视的《中餐厅》想必大家并不陌生，而黄晓明作为常驻主持人一直以来他的经典语录也是被网上不断调侃，不过那是建立在黄晓明还没有瘦身成功之前网友们觉得他说起来十分油腻，而在最新一期《中餐厅5》节目中网友们发现黄晓明成功减肥，get到了他的帅气，他是怎么做到的呢？在节目中录制过程中很明显的看到他很少进食，在其他明星大快朵颐的时候他一碗面条只会尝一根就立马放下筷子，将控制饮食做到了极致。

2、尹正

前段时间尹正发福受到了很多网友的嘲笑，本来他面容姣好甚至有点神似张国荣，有很多粉丝期待他在娱乐圈的发展，而他却胖了。后来在网友的催促下尹正开始减肥，他采用的是咀嚼法，顾名思义就是在吃东西的时候不囫囵吞咽而是慢慢反复咀嚼嘴里的食物，尹正还在直播中向大家表演了自己吃一口春卷要咀嚼一百多下的操作，而鞠婧祎也同样采用的这个咀嚼法保持身材，不过对于我们平常人来说实在是有点难度。

3、王嘉尔

偶像出生的王嘉尔在娱乐圈人气很高，不过刚出道时他的身形没有那么好，通过后期减肥塑身而变得现在这么肌肉饱满的，他透露自己曾经十天瘦了9斤，他的减肥方法是跑步+戒碳水。他每天早晨醒来后便会进行四十分钟的跑步，之后的饮食都是会吃沙拉，不会吃主食，一定要主要不吃任何碳水的食物，就可以减肥成功。

4、魏大勋

其实魏大勋在出道前是一个胖子，他当时的照片看着滑稽不堪，而他进入到娱乐圈发展后便疯狂减肥，他每天都会去健身房跑10公里，并且在吃的方面严格控制，能不吃就不吃饭，可以少量吃点玉米或者喝点脱脂牛奶，就这样一个月他成功瘦了四十斤。看得出来魏大勋这个方法真的很需要毅力的，有恒心想要变瘦的网友们可以试试。

5、张歆艺

二姐张歆艺在和袁弘结婚后基本淡出了荧屏回归到了家庭，而前段时间她产后发福的照片被很多网友嘲笑不已，在得知她要参加综艺节目的时候认为这样的一个形象让网友没有看下去的动力，实在是很臃肿。其实刚生孩子身材走形是很正常的，但是张歆艺立马投入到减肥大业中，最后是成功瘦身，她的减肥秘籍是拒绝一切糖、碳水、高热量的东西，并且不断地运动塑形，看得出来还是非常成功的。

6、霍思燕

同样是因为生产而身材走形的霍思燕对于减肥有自己的一套方法，在一档节目中她对观众们分享了当时生完嗯哼后减肥的方法就是喝红豆薏米水，做法也十分简单只需要将红豆和薏米开锅煮15分钟再焖15分钟，每次只要想喝水就和红豆薏米水，一个星期可以瘦五六斤。不得不说这个办法看起来十分省心，大家可以尝试一下。

7、张嘉倪

女明星对减肥很有心得，张嘉倪就发现泡脚便可以减肥，不用运动直接泡脚不用一周就可以直接瘦八斤。首先需要在泡脚桶里加上姜、枸杞、党参、艾草，加入温度适合的水后需要泡满30分钟，并且需要一直坚持，不过当时她分享这个减肥技巧的时候便在节目中当场检验的，实验员泡脚后上称比泡脚前直接轻了两斤，让人大呼神奇。

8、杨紫

其实之前杨紫的体重一直被和她合作的男演员所调侃，说小猴子长得胖抱不动之类的，而杨紫也是坚持减肥，自己从110斤受到了90斤，十分厉害，她使用的是懒人减肥法，就是用苹果代替一切摄入的能量，也水都不喝，每周3至4天这样，就是吃一天苹果，间歇一天，然后又继续，这样不仅非常方便，效果也是非常好，这个办法对于不想运动就能减肥的网友们来说简直是福音了，网友们你们学到了吗？



