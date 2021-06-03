郭德纲作为相声圈的红人，曾经有过不少弟子，他们都曾经在德云社工作。但随着德云社的发展很多弟子选择离开郭德纲离开德云社。那么那些离开郭德纲，离开德云社的弟子们都过得怎么样呢？一起来看看吧。

1、曹云金

在郭德纲诸多徒弟当中与郭德纲恩怨最深的就是曹云金了，曹云金的离开使得师徒二人关系决裂不说，二人还经常公开在网上互撕，直到现在二人都未能冰释前嫌。曹云金所在的听云轩已经倒闭，但是他在娱乐圈知名度还不错，经常上综艺，开直播。

2、刘云天

在德云社的时候何云伟与曹云金是搭档，二人都是郭德纲的徒弟。曹云金是带着何云伟一起离开的。听云轩倒闭之后，刘云天似乎便退出了相声圈，自己开了一个花店。据说师娘王惠曾经让刘云天回来，但是刘云天拒绝了。

3、何云伟

据说当初何云伟因为私生活问题被郭德纲责备，后来便跟其他人一起离开了德云社，后来还拜师侯耀华，如今的何云伟也一直在娱乐圈工作，相声圈很难有他的地位了。

4、闫云达

郭德纲早年在天津演出，那时候没什么名气，他的大徒弟闫云达便跟着郭德纲学艺。后来闫云达来到北京投奔已经成名的郭德纲，但是后来闫云达却退出了德云社，如今的闫云达早已经不说相声了，过着普通人的生活。

5、杜鹤来

杜鹤来是鹤字辈的门长，但是在圈内名气不是很大，后来离开了郭德纲，现在的他在一些不知名的相声团体中演出，一直从事相声演出工作。

6、张鹤文

张鹤文当初是跟着何云伟等人一起离开的德云社，现在的他也加入了其他相声团体，名气一直不是很大。

7、侯鹤廉

侯鹤廉在2019年宣布退出德云社，他走得倒是很平静，还在微博上感谢师傅、师娘的栽培。而他离开德云社的理由是“挣钱养家不容易”。其实这也可以理解，德云社的演员大概有几百人，真正特别赚钱的就那么几个有名气的。大部分德云社的演员收入是很低的。侯鹤廉选择离开也是可以理解的。

8、郭鹤鸣

郭鹤鸣当初因为不满在德云社的地位而离开。而离开德云社之后郭鹤鸣便被郭德纲公开除名了，双方闹得很难看。据说郭鹤鸣离开德云社之后改换门第，乱了辈分惹得郭德纲大怒，所以才公开除名。

郭德纲作为相声圈的红人，曾经有过不少弟子，他们都曾经在德云社工作。但随着德云社的发展很多弟子选择离开郭德纲离开德云社。那么那些离开郭德纲，离开德云社的弟子们都过得怎么样呢？一起来看看吧。

1、曹云金

在郭德纲诸多徒弟当中与郭德纲恩怨最深的就是曹云金了，曹云金的离开使得师徒二人关系决裂不说，二人还经常公开在网上互撕，直到现在二人都未能冰释前嫌。曹云金所在的听云轩已经倒闭，但是他在娱乐圈知名度还不错，经常上综艺，开直播。

2、刘云天

在德云社的时候何云伟与曹云金是搭档，二人都是郭德纲的徒弟。曹云金是带着何云伟一起离开的。听云轩倒闭之后，刘云天似乎便退出了相声圈，自己开了一个花店。据说师娘王惠曾经让刘云天回来，但是刘云天拒绝了。

3、何云伟

据说当初何云伟因为私生活问题被郭德纲责备，后来便跟其他人一起离开了德云社，后来还拜师侯耀华，如今的何云伟也一直在娱乐圈工作，相声圈很难有他的地位了。

4、闫云达

郭德纲早年在天津演出，那时候没什么名气，他的大徒弟闫云达便跟着郭德纲学艺。后来闫云达来到北京投奔已经成名的郭德纲，但是后来闫云达却退出了德云社，如今的闫云达早已经不说相声了，过着普通人的生活。

5、杜鹤来

杜鹤来是鹤字辈的门长，但是在圈内名气不是很大，后来离开了郭德纲，现在的他在一些不知名的相声团体中演出，一直从事相声演出工作。

6、张鹤文

张鹤文当初是跟着何云伟等人一起离开的德云社，现在的他也加入了其他相声团体，名气一直不是很大。

7、侯鹤廉

侯鹤廉在2019年宣布退出德云社，他走得倒是很平静，还在微博上感谢师傅、师娘的栽培。而他离开德云社的理由是“挣钱养家不容易”。其实这也可以理解，德云社的演员大概有几百人，真正特别赚钱的就那么几个有名气的。大部分德云社的演员收入是很低的。侯鹤廉选择离开也是可以理解的。

8、郭鹤鸣

郭鹤鸣当初因为不满在德云社的地位而离开。而离开德云社之后郭鹤鸣便被郭德纲公开除名了，双方闹得很难看。据说郭鹤鸣离开德云社之后改换门第，乱了辈分惹得郭德纲大怒，所以才公开除名。