有些艺人的资源好得让人羡慕，有的艺人甚至被贴上了“资源咖”的标签。有些艺人的资源是家人或是亲戚给的。蒋雯丽就挺照顾外甥女马思纯的。大家还记得杨丽萍的侄女小彩旗吗？小彩旗能够成名离不开姨妈杨丽萍的力捧。

央视春晚捧红过不少明星，基本上每年都有人通过上春晚走红。小彩旗15岁上春晚，那年她在春晚的舞台上旋转了4个小时，当时很多人称她是真人版小陀螺。那时的小彩旗留着一头乌黑的长发，她给人感觉带有些许仙气。

小彩旗的本名是杨彩旗，小彩旗这个艺名是姨妈杨丽萍帮她取的。据报道，杨丽萍在小彩旗3岁的时候看到她就觉得这个孩子讨人喜欢。小彩旗4岁开始登台表演。小彩旗喜欢跳舞，杨丽萍就花心思培养她，并最终使得她在春晚上一转成名。

杨丽萍热爱舞蹈，她年过60却没生有孩子。网上曾有报道称小彩旗为杨丽萍的接班人。而小彩旗在成名之后却没有专心跳舞，甚至有报道称她在成名后就放弃舞蹈了，她在受访时表示不想成名第二个杨丽萍。

成名后的小彩旗给人感觉有点叛逆，她被曝出入夜店，染头发，甚至还被曝出了情感绯闻。2013年的时候，小彩旗还跟唐人影视签约了，她成了古力娜扎等人的师妹。不过小彩旗虽然演过《青丘狐传说》等影视剧，但是她演的多是配角，这些作品给她带去的关注度并不多。

2014年的春晚已经过去6年多了，网上有报道称杨丽萍已经放弃对小彩旗的培养了。如今22岁的小彩旗怎么样了？她发福了不少，一些网友吐槽她灵气全无。虽然小彩旗自曝自己很忙，忙跳舞，忙拍戏，但仍有一些网友吐槽小彩旗“堕落”了，把一手好牌打烂。你怎么看呢？



