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盘点与迪丽热巴关系亲密的八大明星，看看都有谁？

(2021-06-03 13:41:40)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

最近，娱乐圈当中小花旦迪丽热巴迎来了自己29岁生日。粉丝们来到迪丽热巴的微博下面纷纷祝福迪丽热巴生日快乐。娱乐圈的好友们也来祝福迪丽热巴。其实迪丽热巴在娱乐圈的人缘还是挺好的，好友很多，那么都有哪些明星跟迪丽热巴关系亲密呢？一起来盘点一下吧。

盘点与迪丽热巴关系亲密的八大明星，看看都有谁？

1、杨幂

近日，杨幂为迪丽热巴庆生上了热搜！大家都知道迪丽热巴是嘉行传媒旗下的艺人，而杨幂则是嘉行传媒的老板。也是杨幂一手将迪丽热巴捧红。所以杨幂既是迪丽热巴的老板也是她的伯乐，更是她的好友。二人的关系自然是非常亲密的。

盘点与迪丽热巴关系亲密的八大明星，看看都有谁？

2、李溪芮

李溪芮曾经也是嘉行传媒旗下的艺人，与迪丽热巴是同事。两人一起在娱乐圈打拼，平时也经常合作。虽然李溪芮并没有迪丽热巴那样大红大紫，现在也离开了嘉行传媒。但是二人感情还是挺好的。

盘点与迪丽热巴关系亲密的八大明星，看看都有谁？

3、张馨予

张馨予是迪丽热巴在圈内的好闺蜜，这两人是因为合作拍戏而熟悉进而成为好友的。二人曾经在一起大吃大喝，亲密合照，可以看的出来关系真的是很不错。

盘点与迪丽热巴关系亲密的八大明星，看看都有谁？

4、王洋

对于王洋这个演员大家可能并不熟悉，她曾经跟迪丽热巴一起拍过电视剧《麻辣变形计》，王洋在剧中扮演的是个小配角。虽然王洋一直没什么名气，但是二人关系一直是很不错的。据说王洋当初结婚原本想让迪丽热巴做伴娘，但是迪丽热巴因为档期排不开而没能参加。这这也让迪丽热巴感到有些遗憾。

盘点与迪丽热巴关系亲密的八大明星，看看都有谁？

5、唐艺昕

其实很多人不知道的是迪丽热巴与女演员唐艺昕关系很好，二人是圈中的好闺蜜。出席活动的时候二人都忘不了来张合照。同是圈内的当红小花旦，能保持如此只好的闺蜜关系也真是不容易。

盘点与迪丽热巴关系亲密的八大明星，看看都有谁？

6、黄景瑜

黄景瑜因为和迪丽热巴一起拍戏出演情侣而传出过在一起的绯闻。其实迪丽热巴与黄景瑜关系真的很不错，黄景瑜是她的男闺蜜。可能是因为关系特别的好，所以才有恋爱的绯闻传出。

盘点与迪丽热巴关系亲密的八大明星，看看都有谁？

7、张彬彬

同样是来自嘉行传媒旗下的张彬彬也是迪丽热巴的男闺蜜之一。两人来自同一个经纪公司又经常在一起合作，关系自然是很好的。

盘点与迪丽热巴关系亲密的八大明星，看看都有谁？

8、高伟光

迪丽热巴与高伟光的关系也很不错。二人因为合作《三生三世》系列而产生了很强烈的CP感。戏外两人都是嘉行传媒的同事，一起工作的时间比较长，关系也是很不错的。

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