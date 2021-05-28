现如今，录制综艺节目已经成为明星们的工作之一。很多明星四处参加综艺节目，给自己捞金增加热度。但其实并不是所有的明星都适合上综艺。不少明星就因为上综艺而被网友们骂惨了。那么娱乐圈有哪些明星网友们再也不想在综艺节目中看到他们的身影呢？赶紧来盘点一下吧。

1、宋丹丹

近日，宋丹丹因为参加某档综艺节目而被网友们喷的很惨。在节目中宋丹丹展现了很低的情商，说话很不给人面子。宋丹丹可不是一次在综艺节目中被人讨厌了，所以网友们都希望宋丹丹以后不要再参加综艺了，以免再得罪人。

2、刘芸

刘芸是圈内非常奇葩的一个存在。身为女明星不管参加什么综艺节目都能被黑。刘芸参加过很多综艺节目，但不知为何总会被惹来非议。看来观众们的确是不喜欢她再上综艺节目了。

3、李诞

李诞之前在参加脱口秀节目的时候因为言论不当而被迫道歉，参加真人秀还被人吐槽太懒。李诞可以说是在综艺节目中一边走红一边被黑。观众们似乎已经不希望他去参加综艺节目了。

4、许晴

许晴也曾经参加过很多档综艺节目，但是许晴小公主式的性格不太合群，这样的明星很难融入团队。所以许晴根本不适合参加综艺节目。许晴可能也认识到了这一点，近两年便没怎么参加综艺节目了。

5、周冬雨

周冬雨性格耿直，情商也并不是很高，所以的确是不太适合参加综艺节目。而且周冬雨演技好，相比于综艺节目，大家更愿意在影视剧中见到她的身影。

6、刘嘉玲

刘嘉玲总是给人一种优雅贵族范儿，但是综艺节目一般需要嘉宾放的很开。而刘嘉玲参加综艺节目真的是放的不够开，所以不少网友认为刘嘉玲录制综艺有点装了。

7、孟子义

孟子义之前参加综艺节目的视频被发到网上之后便被人喷惨了，耍大牌，不服从节目规则等等。太以自我为中心让孟子义成为观众们不太想在综艺节目中看到的明星。

8、李兰迪

李兰迪之前在参加某档综艺节目被吐槽表情管理不到位，不熟悉真人秀套路等等。综艺节目其实是带有一定的策划性的，不能什么事情都由着自己的性子来。看来年轻的李兰迪还是没有注意到这一点，所以观众们认为她不适合录制综艺节目。