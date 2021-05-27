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杨颖与宋雨琦矛盾激化，被传将退出《跑男》，到底是真是假？

(2021-05-27 16:14:53)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，女星杨颖和她的经纪人上热搜了，一同上热搜的还有小花宋雨琦。杨颖的经纪人发了一条吐槽综艺节目的微博，这条博文被指疑似内涵跑男。杨颖已经录了7年《跑男》了，这档节目给她带去了不少关注度。

杨颖与宋雨琦矛盾激化，被传将退出《跑男》，到底是真是假？

当年杨颖生下小海绵后，还在坐月子期间就去录《跑男》了。杨颖和宋雨琦还登顶了热搜，两位美女在节目中的互动也引发热议。节目中宋雨琦两次拿枕头打杨颖的脸，宋雨琦疑似还朝杨颖吐口水了。

杨颖与宋雨琦矛盾激化，被传将退出《跑男》，到底是真是假？

一些网友吐槽宋雨琦的镜头多，似乎比杨颖还多。宋雨琦和跑男导演姚译添的关系也引发热议。网上有爆料称宋雨琦和姚译添的关系不简单，男方还被曝疑似喜欢女方。网上还有报道称姚译添关心并且照顾宋雨琦。当然这还只是绯闻，毕竟两位当事人都没有回应呢。

杨颖与宋雨琦矛盾激化，被传将退出《跑男》，到底是真是假？

浙江台和杨颖的关系被指疑似出现了问题。杨颖经纪人被指疑似内涵跑男，而浙江台工作人员则发文称影视圈不缺人美品格好的艺人，任何一档节目不会因为没了谁而做不下去。网上还有爆料称浙江台工作人员集体发文内涵杨颖。而跑男导演则是清空了微博。

杨颖与宋雨琦矛盾激化，被传将退出《跑男》，到底是真是假？

虽然杨颖的经纪人后来发文否认内涵跑男，但网上有报道称杨颖疑似跟浙江台闹掰，可能会退出跑男。杨颖年过三十，但却没有拿得出手的代表作，小花宋雨琦的发展势头倒是挺猛的，能够上跑男，说明她还是有一定影响力的。

杨颖与宋雨琦矛盾激化，被传将退出《跑男》，到底是真是假？

佟丽娅官宣离婚后，杨颖的婚姻状况再度受到关注。跟佟丽娅一样，杨颖也多次被传疑似离婚了，但黄晓明否认了离婚传言。《乘风破浪的姐姐》是近两年热度很高的综艺，黄晓明主持了第一季，但因为前女友上《浪姐2》等原因，黄晓明退出了第二季。

杨颖与宋雨琦矛盾激化，被传将退出《跑男》，到底是真是假？

明星上综艺挣钱快，不论是《跑男》还是《浪姐》，它们都给杨颖和黄晓明带去了更多关注度。如果杨颖和浙江台的关系真的生变，退出跑男，这背后出了表面上的互撕外，背后还有利益的考量。

杨颖与宋雨琦矛盾激化，被传将退出《跑男》，到底是真是假？

杨颖曾被称为浙江台的“亲闺女”，如今却可能被别的女星取代，娱乐圈还是很现实的。还有网友调侃说若真是这样，那黄晓明和杨颖就成了落难夫妻了。

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