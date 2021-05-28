今年以来，娱乐圈已经有多位明星艺人跳楼身亡了。女歌手庄凌芸在3月份的时候跳楼身亡，年仅21岁。男歌手海峰在本月26日的时候跳楼去世，年仅39岁。海峰走了，留下妻子和两个孩子。据报道，海峰生前饱受抑郁症困扰，他轻生疑似跟抑郁症有关。

近日，又一位艺术家跳楼身亡了，她就是小提琴家宋晓晨。宋晓晨生前是上海交响乐团的首席小提琴家，她5岁开始学习小提琴，还曾到国外进修。经过多年努力，宋晓晨在小提琴上颇有造诣，她曾被视为音乐界冉冉升起的新星。

遗憾的是这颗星星陨落了，宋晓晨主动结束了自己的生命，她才38岁却永远的离开了。宋晓晨的友人发文悼念宋晓晨，表示不敢相信她已经走了。友人说不明白宋晓晨为何会想不开？但据报道，宋晓晨疑似是因抑郁症自杀的。

一些网友评论说感觉音乐和心灵是相通的，没想到从事音乐工作的人也会得抑郁症。的确一些人心情不好的时候喜欢听歌，觉得音乐可以舒缓情绪，但没想到从事音乐工作的人也会被抑郁症困扰。或许一些职业只是看上去光鲜亮丽吧！

宋晓晨的友人透露宋晓晨给人感觉有点高冷，但她是一个美丽善良的人，她平时不太喜欢化妆，但舞台上拉小提琴的她很有魅力。因抑郁症想不开的艺人不在少数，乔任梁英年早逝也跟抑郁症有关。一些明星也曾自曝得过抑郁症。

伊人已逝，留给亲友的却是无尽的哀思。希望宋晓晨一路走好，也希望天堂那边没有痛苦。就如宋晓晨的友人所言音乐是用来描述生活的，不是用来逃避生活的。如果心理出现了问题，还是应该积极去接受治疗。