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盘点娱乐圈炒股“翻车”的八大明星，看看都有谁？

(2021-05-19 09:55:23)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈的当红明星们都是高收入群体，他们在赚取高额的片酬之后也会拿着钱去做别的副业进行钱生钱，股市就成为了他们的目标。但是并不是所有的明星进入股市之后都能发财的，不少明星就因为炒股而翻车，亏了不少钱，那么这样的明星都有谁呢？

盘点娱乐圈炒股“翻车”的八大明星，看看都有谁？

1、赵薇

最近，赵薇持有的百万股权被冻结的事情闹得沸沸扬扬。赵薇在嫁给富商黄有龙之后没少在股市中摸爬滚打赚了不少钱，没想到这次还是翻了车。

盘点娱乐圈炒股“翻车”的八大明星，看看都有谁？

2、刘涛

刘涛曾经购买过乐视价值几千万的股票，没想到后来乐视遭遇破产危机，刘涛手中的股票一落千丈，可是亏了不少钱。

盘点娱乐圈炒股“翻车”的八大明星，看看都有谁？

3、谢娜

谢娜绝对是娱乐圈炒股的灾难，据说是谢娜买啥啥跌，只要是谢娜所买的股票最后一定是跌的，搞得很多明星根本不敢跟谢娜买同一支股票。

盘点娱乐圈炒股“翻车”的八大明星，看看都有谁？

4、章子怡

十多年前，章子怡曾经买过万达商业的股票，后来因为公司上市股价大涨。但不久之后该股票大跌。章子怡便亏了不少钱。

盘点娱乐圈炒股“翻车”的八大明星，看看都有谁？

5、柳岩

柳岩手中曾有过光线传媒的股票，后来传媒股价大跌，柳岩手中的股票瞬间蒸发上千万，好在这几年柳岩事业比较顺遂，这点亏损还是负担的起的。

盘点娱乐圈炒股“翻车”的八大明星，看看都有谁？

6、李亚鹏

前一段时间李亚鹏欠债四千万的事情闹得很凶，据说李亚鹏就是因为在外胡乱的炒股、投资导致自己负债累累，还被人追债。

盘点娱乐圈炒股“翻车”的八大明星，看看都有谁？

7、张国立

张国立手中持有不少华谊兄弟的股票，但是他的股票并不是原始股，是花费真金白银从二级市场买来的。后来华谊兄弟效益不好，张国立手中的股票亏了大概有几千万。

盘点娱乐圈炒股“翻车”的八大明星，看看都有谁？

8、黄晓明

黄晓明的经历与张国立有些相似，他手中也持有华谊兄弟的股票，后来也亏了不少钱。好在黄晓明持有的是原始股，能少亏一些。

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