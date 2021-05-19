在这个网络发达的时代，诞生了很多的网红。某些女孩凭借着一张照片，一段视频就能走红网络。其实在很多年前就有人凭借着一张照片走红过，这个人可以说初代网红了。她就是尔玛依娜。

2005年，有几个网友去到四川旅游，在青山绿水间发现了一位女孩，她穿着少数民族服装，气质清纯，长得也很漂亮。山水之间见到这样一位美女实在是奇遇，于是有网友拍下了她的照片，还将照片传到了网上，美丽清纯的尔玛依娜立刻吸引了广大网友们注意。很快，尔玛依娜便走红网络，网友们还给她起了一个天仙妹妹的名字。

其实，尔玛依娜并不是一名普通的农家女孩，她长得漂亮，自小便学习舞蹈，所以气质也很好，也才会有网友们惊为天人的感叹。那时候还没有网红的概念，但这并不妨碍尔玛依娜走红。

尔玛依娜走红之后便开始进军娱乐圈，陆续出演了几部影视剧，还做过代言，拍过广告，成为了小有名气的女明星。如今的网红都想方设法的想进入娱乐圈，其实在十几年前，尔玛依娜就成功的做到了这一点。

当然，娱乐圈可不是那么好混的，跟很多明星一样，尔玛依娜在圈内小火了一把之后便不红了。后来的在圈内渐渐没了名气。据说尔玛依娜自己开公司做老板了，由台前转为了幕后。

近期，有消息爆出尔玛依娜已经结婚生子。而网上爆出的近照来看，尔玛依娜浓妆艳抹，看起来非常的成熟，根本没有当初那种清纯的气息。

如今，尔玛依娜已经35岁了，不再是那个清纯、年轻的小女孩了，如今的她婚姻幸福，事业有成，一副成功女人的模样，或许她更喜欢现在的自己。