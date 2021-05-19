近日，有网友曝光张靓颖在舞台上的穿着，可以说是相当清凉了，这和她一贯的形象也有所不一样。因此也有很多网友猜测她这是因为上段感情的失败而受到刺激，也有网友觉得现在因为各种选秀的频繁出现，也许她觉得自己受到了威胁，于是想要改变一下自己的风格。

一直以来，张靓颖给人的形象一直是那种“温柔又坚强”的形象，还被粉丝称为“海豚公主”，可惜她虽然被叫做公主，但是却没有公主命。不仅家庭条件很不好，而且父母还离婚，十五岁的时候，因为父亲患病，母亲下岗，她开始跑去婚礼现场、酒吧甚至是火锅店里唱歌来补贴家用。

后来她遇到了大自己15岁的冯柯，并一头扎进这段感情里，甚至在2015年7月4日时自己的演唱会上向冯柯逼婚，而当时冯柯的态度却表现得让人心寒，粉丝和张妈妈都不看好这段感情。

而张靓颖还因此和母亲闹得很不愉快，事实证明老人的眼光还是很可靠的，果然后来张靓颖也因为这段感情受了很大的伤，还被冯柯骗财，最后还以离婚收场。

而张靓颖现在也有了新的男友，或许是因为上段感情因为受伤害，这段感情她显得有点低调。据说她现在的男友可是当时她婚礼上的伴郎，也就是她前夫的兄弟，看到这段感情这样，很多网友也担心她再次被骗。

而对此张靓颖也在采访中回应过自己的过往，并坦言自己并不后悔，她认为感情是不能用对与错来进行衡量的，而面对现任的时候，她也说出“觉得自己在恋爱的时候都是对的”。不得不说就算感情经历了那么大的挫折，她仍然选择相信感情，希望这位有勇气的姑娘能找到真正属于自己的幸福吧！