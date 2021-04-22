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揭秘40岁张柏芝突然改名“张百知”的真实内幕

(2021-04-22 16:46:23)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，又一位女星突然宣布改名，她就是40岁的张柏芝。张柏芝发微博向大家介绍了她的新名字“张百知”。很多网友觉得这也太突然了吧，张柏芝怎么突然改名了呢？百知识什么意思呢？意味着什么都知道吗？

揭秘40岁张柏芝突然改名“张百知”的真实内幕

跟张柏芝一起上了《乘风破浪的姐姐2》的女星张馨予也在线吃瓜，问她为何要改名？张馨予道出了很多网友的疑惑。近些年改名的女星确实不少。黎姿改名黎珈而，她说改名是想低调点。但很多网友觉得她改名疑似是为了求子。

揭秘40岁张柏芝突然改名“张百知”的真实内幕

名字会影响艺人的星途吗？有艺人被曝改名了为了转运。杨紫、林允等明星都有曾用名。赵韩樱子、贾青等女星都在近几年改名了。不过张柏芝出道多年，相较于百知，还是柏芝更适合她的美女形象吧。

揭秘40岁张柏芝突然改名“张百知”的真实内幕

张柏芝都已经这么有名了，她还需要通过改名来提高知名度吗？显然不是，感觉她没必要这么折腾吧，毕竟这才凭借《浪姐2》翻红。有玄学家甚至点评说原名比较适合张柏芝。很多网友开始探究张柏芝改名背后的原因。

揭秘40岁张柏芝突然改名“张百知”的真实内幕

有网友觉得张柏芝改名玩的是谐音梗，可能她不会一直用这个名字。还有网友觉得张柏芝突然改名可能是为了商务方面考虑，可能是为代言之类的商务活动预热吧！网友们的这个猜测也不是没有道理。张柏芝本人发的微博也是有所暗示的。

揭秘40岁张柏芝突然改名“张百知”的真实内幕

张柏芝和某猫合作了，她成了该平台的官方情爆官。有网友却表示担心张柏芝改了名后，她原来的名字被人占用，那这样的话她以后如果想改回来，还可以吗？不过张柏芝是公众人物，或许她在宣布改名的时候，已经提前把这些潜在的问题都考虑进去了吧。

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