2020年直播带货可谓是真的火，尤其是很多明星涌入直播带货平台，凭借着自己的名气来进行销售。不少人的成绩也是很不错的。因为直播带货的大火，不少明星还加盟或者是开办了属于自己的电商公司。可进入2021年，直播带货的热潮明显退却了不少，甚至不少直播带货的网红都翻了车，不少明星的直播带货似乎也遇到了瓶颈。

近日，李湘与丈夫王岳伦同时退出了电商公司，看样子，夫妻二人进军带货直播界并不是很成功。之前有人爆料李湘直播带货销量很低，利润连坑位费都不够。李湘也成为众多网络带货翻车的明星之一。

从去年到现在，直播带货翻车的明星还真是不在少数，张韶涵、叶一茜、小沈阳等人都曾经在直播带货中翻车。有人是销量太低，有的是产品质量问题频出，还有的涉嫌数据造假。总之，这些明星似乎并没有利用自己的名气让直播间的粉丝们掏钱消费，也让厂商们赔的很惨。

那么这是不是意味着明星带货直播遇到滑铁卢了呢？经过2020年的洗礼，2021年在直播间购物的网友显然更加理性。不会因为主播几句介绍便掏钱购买，也因为诸多主播翻车，导致消费者越来越谨慎。

大量的明星频繁进入直播间也造成了激烈的竞争。所以相比于2020年，2021年明星带货直播的效果与热度的确不如从前。这也使得很多明星开始撤出直播带货，安心演戏、唱歌、做主持。

当然2021年还是有很多明星坚持做直播的，效果也不错，比如说李维嘉、肖战、陈赫等人都在今年进行过带货直播，他们的名气不小，带货成绩也亮眼。可见带货直播这条路还是适合不少明星发展的，相信今年一整年都会有不少明星继续选择直播带货这条路。