题材多样的网剧是很多观众，特别是年轻观众的心头好。过去有些人觉得网剧上不了台面，但近些年却有不少制作精良的网剧，比如《白夜追凶》等等。网剧也捧红了不少明星，下面我们来盘点一下演网剧出名的八大明星，你知道几位呢？

1、赵露思

去年网剧《传闻中的陈芊芊》 的热播带火了娃娃脸美女赵露思。近段时间以来，赵露思也多次凭借在网剧《长歌行》中的表演上热搜。赵露思很有亲和力，她才22岁，很多网友看好她。

2、张天爱

说到张天爱演过的影视剧，很多网友首先都会想到网剧《太子妃升职记》吧？毕竟这部剧可是张天爱的成名作呀！张天爱的脸型挺适合演古装剧的，她在《清平乐》中虽然演的是配角，但却惊艳了不少观众。

3、梁洁

网剧《双世宠妃》带火了90后美女演员梁洁。梁洁毕业于中央戏剧学院，她还演过《你是我的命中注定》、《不说谎恋人》等网剧。梁洁才26岁，她还是很有潜力的。

4、张予曦

张予曦是王思聪的前任，她曾是一位网红。张予曦是欢瑞世纪的艺人，近两年欢瑞挺重视张予曦的。张予曦演过《亲爱的公主病》、《韫色过浓》等网剧，她也是通过演网剧提高了知名度。张予曦还和丁禹兮传出过绯闻。

5、邢昭林

邢昭林和男星杨洋长得有几分神似。网剧《双世宠妃》是邢昭林的成名作，《双世宠妃》还拍了第2部，由此可见，《双世宠妃》还是挺受欢迎的。邢昭林才23岁，他还有很大的发展空间。

6、黄景瑜

网剧《结爱千岁大人的初恋》可以说是黄景瑜的成名作了，很多观众是通过看这部剧认识他的。之后黄景瑜又演了《破冰行动》、《幸福触手可及》等热播剧，进一步奠定了他在娱乐圈中的地位。

7、丁禹兮

95后男演员丁禹兮去年凭借《韫色过浓》和《传闻中的陈芊芊》两部网剧走红，网上有不少丁禹兮和赵露思的cp粉。丁禹兮和虞书欣合演的《月光变奏曲》可以说是备受期待。丁禹兮的新片《十年一品温如言》也已经定档了。

8、胡一天

90后男星胡一天长相帅气，他可是很多年轻妹子的理想型啊！网剧《致我们单纯的小美好》是胡一天的成名作，很多网友通过看这部剧，注意到了干净帅气的胡一天。胡一天的长相和气质真的很适合演青春剧呢。