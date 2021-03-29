近些年多位老戏骨凭借实力走红，比如倪大红、吴刚等等。很多网友表示喜欢看到老戏骨飙戏。但是2021过去还不满3个月，但是我们却已经送别了多位老戏骨，他们每一位的离开都让人不舍。下面我们来盘点一下2021年不幸去世的八大老戏骨，看看谁最让人惋惜？

1、吴孟达

吴孟达是知名电影人，他演过多部经典的港片。吴孟达是在上个月因病去世的，享年70岁。吴孟达也是有演技的老戏骨，很多人称他是一代黄金配角。刘德华、周星驰等明星曾到场送别吴孟达。

2、廖启智

老戏骨廖启智在本月28日因病去世，享年66岁。廖启智生前曾两次获得金像奖最佳男配角奖，他获赞是零绯闻好先生。得知廖启智去世的消息后，李若彤、黄宗泽、温碧霞、陈法蓉等明星纷纷发文悼念他。

3、杨在葆

老戏骨杨在葆是在2月份去世的，享年88岁。杨在葆演过《原野》、《卧薪尝胆》等影视剧。陶玉玲、王晓棠等表演艺术家曾参加杨在葆的追悼会。

4、林聪

林聪是在1月份的时候因心脏病去世的，享年76岁。林聪演过《英雄本色》、《英雄好汉》等电影。岁月不饶人，近些年我们已经送别了多位TVB老戏骨了。

5、任广智

任广智生前是国家一级演员，他在3月18日因病去世，享年83岁。任广智在影视剧中演过鲁迅。任广智的离开也很突然，很多网友为他的离世感到惋惜。

6、张少华

老戏骨张少华去世的事情也曾上热搜，张少华演过《我的丑娘》、《武林外传》等影视剧。张少华去世后，杨志刚、贾玲、冯远征等明星纷纷发文悼念她。张少华是在3月23日去世的，享年75岁。

7、李香琴

老戏骨李香琴是在1月份的时候去世的，享年88岁。李香琴演过《家有喜事》、《溏心风暴2》等影视剧。林峰、曾华倩等明星纷纷发文悼念李香琴。成龙、周润发、古天乐等明星曾献上花圈送别李香琴。

8、赵美宝

赵美宝演过《黑心鬼》、《床上的故事》等影片，她在3月份的事情因病去世，享年74岁。赵美宝是在吴孟达丧礼当天去世的，两人还有过合作。