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盘点《海洋之城》中的八大美女，你最喜欢哪位？

(2021-03-29 14:09:35)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

张翰主演的电视剧《海洋之城》正在热播，这部剧以邮轮文化为主题。张翰在这部剧中饰演航海官丁凯，很多网友称赞说他演的丁大副好帅啊！《海洋之城》这部剧也不乏美女。下面我们来盘点一下《海洋之城》中的八大美女，你最喜欢哪位？

盘点《海洋之城》中的八大美女，你最喜欢哪位？

1、王丽坤

素颜女神王丽坤在《海洋之城》中演女主角天悦，剧中天悦是一位新手领队。王丽坤和张翰在这部剧中演绎了一段邮轮恋情。王丽坤和张翰给人感觉蛮有cp感的，两人的颜值都挺高的。

盘点《海洋之城》中的八大美女，你最喜欢哪位？

2、张雅玫

张雅玫是一位90后美女，她毕业于中央戏剧学院。张雅玫是张翰工作室的艺人，她演过《如若巴黎不快乐》、《中国机长》等影视剧。张雅玫在《海洋之城》中演女二号陈安妮，剧中陈安妮是一位白富美。

盘点《海洋之城》中的八大美女，你最喜欢哪位？

3、郭子千

郭子千也是张翰工作室的艺人，她和张翰合演过《锦衣夜行》、《不一样的美男子》等电视剧，看得出来张翰挺重视她的，给了她不少资源。郭子千在《海洋之城》中饰演贺彩。

盘点《海洋之城》中的八大美女，你最喜欢哪位？

4、陈赛赛

陈赛赛也是一位90后美女，她演过《猎枭》等影视剧。陈赛赛的自身条件挺不错的，她在《海洋之城》中饰演小葵，剧中小葵是一位职场新人。

盘点《海洋之城》中的八大美女，你最喜欢哪位？

5、王子唯

王子唯是一位95后美女，她毕业于上海戏剧学院。王子唯演过《热血书院》、《夜店之王》等影视剧，她在《海洋之城》中饰演青年胡仙芝。王子唯是一位元气美女，她的可塑性还是不错的。

盘点《海洋之城》中的八大美女，你最喜欢哪位？

6、龙一一

龙一 一2011年开始进入演艺圈，她参演过《雪花秘扇》、《我是杜拉拉》、《杉杉来了》等影视剧。剧版《何以笙箫默》中的佟心樱就是龙一 一 饰演的，她这次在《海洋之城》中饰演Await。

盘点《海洋之城》中的八大美女，你最喜欢哪位？

7、夏阳

夏阳是一位90后美女，她演过《云中歌》、《宫锁珠帘》、《咱们相爱吧》等影视剧。夏阳是一位湖南妹，她从小学习舞蹈，所以她蛮有气质的。夏阳在《海洋之城》中饰演江晨。

盘点《海洋之城》中的八大美女，你最喜欢哪位？

8、骆文博

骆文博是一位颜值出众的舞蹈演员，很多网友说她撞脸杨幂。骆文博还上了2021年央视春晚，她还担任过央视春晚的总领舞。骆文博演过《长相守》等影视剧，她在《海洋之城》中饰演苏米。

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