近日，日本媒体公布了不伦艺人排行榜，福原爱登顶成为该榜榜首。日媒的这份排行榜是在采访了1000位家庭主妇后得出结果的，排在第二位的是出轨已婚音乐人的女星Becky，佐佐木希老公渡部建也上榜了。

福原爱登顶日媒评不伦艺人排行榜的事情很快上了热搜，一些媒体用福原爱以压倒性票数登顶不伦艺人排行榜来报道此事。福原爱登顶日媒评不伦艺人排行榜，打了谁的脸？我们先就此事来看看网友们的看法吧！

福原爱在中国的人气很高，很多网友甚至把她当闺女看。福原爱成了“不伦艺人”，很多网友表示震惊，一些网友觉得福原爱太冤了，心疼爱酱，她只是跟异性友人同游，并没有真正出轨啊！还有一些网友觉得婚姻自由。总的来说就是很多中国网友是支持福原爱的。

一些网友还吐槽日本国内民众太双标，对女性太苛刻了。那日本网友怎么看了？自从被曝和异性同游后，日本国内的舆论可以说是出现了反转，批评福原爱的声音很多，很多网友指责福原爱不顾孩子，轻浮又自私。福原爱母亲从夫家返日，福原爱没去接母亲的事情也引发日本网友热议。

从另一个角度看，一些网友也吐槽中国网友双标，太偏爱福原爱。福原爱和江宏杰的婚姻从被曝出问题后，网上有很多爆料，比如江宏杰疑似婚内冷暴力，婆媳关系不和等等。不过也有一些报道是对福原爱不利的，比如无预警提出离婚，导致男方当众落泪，而江家一直帮照顾福原爱的妈妈等等。

福原爱已经三个月没见到孩子了，据报道，福原爱决意要离婚，可能会放弃两个孩子的抚养权。福原爱在日本承受了很大的舆论压力，她可以说是人设坍塌了。福原爱的很多工作计划受到了影响，一些日本网友甚至觉得应该把福原爱从日本教科书移除。

很多中国网友觉得福原爱因为离婚被列入“不伦艺人”太冤了，而很多日本网友则表示同情江宏杰。或许这也跟文化差异有关吧！到底谁双标了呢？福原爱真的是傻白甜吗？