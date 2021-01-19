说到去年最火爆的综艺，《乘风破浪的姐姐》功不可没。这个节目播出后，让不少姐姐们再次翻红，商业活动接个不停。所以《浪姐2》自从开始录制，就得到了不少网友的关注。尤其是黄晓明、baby和李菲儿的事情，让这个节目的热度再次飙升。今天，《浪姐2》一公布阵容，就直接上了热搜，你最看好哪位姐姐的表现。

1、董璇

董璇自从离婚之后，就专注于事业发展了。除了拍戏，董璇的野心也越来越大，看来因为高云翔的事情，经济损失不小。这次参加浪姐2，也自带热度，不知道在节目中会走什么人设。

2、那英

那英的加盟，还是让不少节目组的粉丝期待了一把。她和宁静的路线一样，走的都是耿直大姐大的路线，甚至比宁静还要耿直，很期待她的唱跳舞台了。

3、张柏芝

张柏芝这几年事业发展几乎处于停滞的状态，顶多就是参加一商演和直播活动。这次能参加综艺节目，估计张柏芝靠着节目的热度能再火一把。

4、董洁

董洁自从和潘粤明离婚之后，口碑一直都不好。这次参加节目，不知道能不能靠节目成功洗白。董洁的颜值还是很女团风格的，希望靠实力能圈一票粉丝吧。

5、杨钰莹

一代玉女杨钰莹参加《浪姐2》，还是挺让人意外的。虽然她本身就是歌手出身，但因为年龄在那摆着呢，估计走的是去年伊能静的路线，还挺让人期待会有什么惊喜的表现。

6、胡静

胡静很久没参加过综艺了，也就偶尔出演下电视剧，对于她能参加综艺，非常让人期待。她一举一动都透露着优雅的气质，女神范十足。

7、左小青

提到左小青，估计很多年轻人都不熟悉，但她也曾经是一代女神，这次参加《浪姐2》着实令人意外，她本身就是演员，不知道参加唱跳的节目，会有怎样的表现。

8、金巧巧

金巧巧应该是整个阵容中，最让人惊喜的一个姐姐了。她算是家喻户晓的演员，出演过《西游记》等大热的作品，辨识度非常高，但就不知道她唱跳能力如何。

9、李慧珍

李慧珍的演艺事业可以说非常起伏，她凭借一首《死了都要爱》歌红遍大江南北，但人始终没有一点水花。这几年在娱乐圈几乎属于隐退的状态，她能出现在浪姐的舞台上，令人十分意外。

10、程莉莎

程莉莎之前参加过不少综艺节目，但选秀类的还是第一次。演员出身的她，身上的偶像感不是很强，不知道能不能靠唱跳出圈。



