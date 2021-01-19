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盘点娱乐圈被曝“生而不养”的八大明星，看看都有谁？

(2021-01-19 18:17:06)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，女星郑爽被前男友曝了一个大瓜，她疑似和张恒在国外隐婚并代孕生了一儿一女。张恒控诉郑爽对这两个孩子不管不顾。郑爽还被曝曾想让孕母打掉孩子。很多网友都不太认可代孕以及生而不养的行为。下面我们来盘点一下曾被曝“生而不养”的八大明星，看看都有谁？

盘点娱乐圈被曝“生而不养”的八大明星，看看都有谁？

1、郑爽

郑爽深陷代孕弃养门，很多网友都在吐槽她与她的家人。孩子是无辜的，生而不养是人性中比较恶的事情。代孕、疑似弃养孩子的事情对郑爽的形象产生了巨大的影响，一些网友甚至觉得她应该退圈了。

盘点娱乐圈被曝“生而不养”的八大明星，看看都有谁？

2、英达

英达是宋丹丹的前夫，宋丹丹和他生有一个儿子。宋丹丹离婚后，带着儿子巴图一起生活。如今巴图也已经结婚并当爸了。据报道，英达离婚后对巴图不管不顾，他曾说要开始新的生活就要跟过去彻底告别，包括不见孩子。

盘点娱乐圈被曝“生而不养”的八大明星，看看都有谁？

3、成龙

成龙和老婆林凤娇生有一个儿子，但他还和吴绮莉生有一个女儿。作为成龙的私生女，吴卓林的关注度还是蛮高的。吴卓林跟随母亲姓，成龙没有认她。吴卓林给人感觉比较叛逆，她还和同性女友结婚了，但据报道，她的生活并不宽裕。

盘点娱乐圈被曝“生而不养”的八大明星，看看都有谁？

4、Eli

韩国明星Eli也被曝不养孩子，他的前妻池妍秀在节目上控诉Eli离婚后不养儿子，不给她生活费，她一个人带孩子很辛苦。许多观众表示同情池妍秀母子，吐槽Eli没有担当。

盘点娱乐圈被曝“生而不养”的八大明星，看看都有谁？

5、莫少聪

很多网友曾吐槽莫少聪花心。莫少聪和洪欣有过一段情，洪欣为他生了个儿子，但莫少聪却没认这个儿子。直到孩子8岁，莫少聪才承认这是他的孩子。据报道，莫少聪并没有给抚养费给洪欣。如今洪欣的儿子张镐濂已经长成帅小伙了。

盘点娱乐圈被曝“生而不养”的八大明星，看看都有谁？

6、齐秦

齐秦不养儿子的事情也曾引发热议。齐秦的前女友曾将齐秦告上法庭，要求他支付儿子的抚养费，齐秦与该女子并没结婚，但经鉴定，孩子的确是齐秦的。法院判决齐秦支付130万元的抚养费。

盘点娱乐圈被曝“生而不养”的八大明星，看看都有谁？

7、张铁林

张铁林也是一位多情的男星，他被控诉不养私生女的事情也曾引发热议。侯俊杰曾将张铁林告上法庭，要求他支付女儿的抚养费。后来经过亲子鉴定，侯俊杰的女儿的确是张铁林的孩子，后来法院判决张铁林支付一百多万的抚养费给侯俊杰。

盘点娱乐圈被曝“生而不养”的八大明星，看看都有谁？

8、黄秋生

黄秋生也有私生子，他的私生子一直跟随母亲在英国生活。媒体报道此事后，黄秋生承认自己有私生子。虽然没有亲自抚养孩子，但据报道，黄秋生支付了孩子的生活费。

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