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揭秘娱乐圈十大明星的“跨国婚姻”，看看谁过得最幸福？

(2021-01-19 10:40:50)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

在娱乐圈，明星们从谈恋爱到结婚生子，一举一动都受到大家的关注。随着互联网时代的到来，加上明星事业的发展越来越没有边界，所以这几年娱乐圈出了很多跨国的恋人和夫妻。虽然跨国婚姻困难重重，但也有不少婚姻十分幸福的。今天我们就来揭秘一下娱乐圈十大跨国婚姻明星，看看哪对过的最幸福。

揭秘娱乐圈十大明星的“跨国婚姻”，看看谁过得最幸福？

1郎朗

钢琴大师郎朗娶了郎朗之后，两个人的婚姻和事业越来越好。两个人合体捞金的频率也越来越高，现在吉娜还怀孕了，即将迎来小宝宝，婚后生活让人羡慕。

揭秘娱乐圈十大明星的“跨国婚姻”，看看谁过得最幸福？

2、于晓光

于晓光虽然在娱乐圈不算一个大火的演员，但他因为和秋瓷炫的婚姻受到了很大的关注。他在韩国参加过多档综艺节目录制，婚后的生活十分有趣有爱。

揭秘娱乐圈十大明星的“跨国婚姻”，看看谁过得最幸福？

3、撒贝宁

才子撒贝宁也娶了一位外国老婆，名叫李白。婚后两个人十分低调，撒贝宁虽然极少在公众面前提及妻子，但两个人关系十分稳定。

揭秘娱乐圈十大明星的“跨国婚姻”，看看谁过得最幸福？

4、刘烨

刘烨这几年曝光度少了很多，但他家庭和婚姻十分美满。虽然他老婆多次被网友评论说显老，但刘烨丝毫不在意，两个人依旧恩爱如初。

揭秘娱乐圈十大明星的“跨国婚姻”，看看谁过得最幸福？

5、梁咏琪

梁咏琪在不少人心中都是女神一样的存在，除了唱歌好听，演戏也非常出色。她自从嫁给外国老公后，就专注于家庭生活。根据爆料称，当时男方向她求婚求了三次她才答应，15年还迎来了小宝宝，很是幸福。

揭秘娱乐圈十大明星的“跨国婚姻”，看看谁过得最幸福？

6、戚薇

戚薇和李承铉这对夫妻自结婚之后，感情一直稳定的令人羡慕。两个人经常在网上互动，虽然互相diss，李承铉很顾家，照顾起女儿来有模有样。

揭秘娱乐圈十大明星的“跨国婚姻”，看看谁过得最幸福？

7、林志玲

林志玲嫁给日本男星黑泽良平之后，就淡出了娱乐圈。现在和老公一起过起了平常人的婚姻生活，林志玲为了备孕暂停了所有的工作。

揭秘娱乐圈十大明星的“跨国婚姻”，看看谁过得最幸福？

8、汤唯

汤唯自从2014年与韩国导演结婚后，就很少再出现在公众视野里。她和老公同框的画面也少了很多，不过两个人感情倒很稳定，也没有负面新闻传出。

揭秘娱乐圈十大明星的“跨国婚姻”，看看谁过得最幸福？

9、莫文蔚

女神莫文蔚兜兜转转又和初恋走到了一起，并且两个人还步入了婚姻的殿堂。虽然是跨国婚姻，但因为有一定的感情基础，现在两人在一起仍旧会怦然心动。

揭秘娱乐圈十大明星的“跨国婚姻”，看看谁过得最幸福？

10、金星

提及金星，很多人都觉得她太毒舌了，虽然关于她的争议没断过。但她和老外老公的感情十分幸福，两个人是在飞机上认识的，老公对她一见钟情，婚后两个人还领养了3个孩子。虽然两个人也离婚过，但又复婚了，现在感情很稳定。

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