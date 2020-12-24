2020年娱乐圈也是一瓜接一瓜，明星离婚，明星出轨，有的瓜很致命，吃瓜群众也都没闲着。2020年娱乐圈有喜事，也有坏事。下面我们来盘点2020年娱乐圈十大关键词，通过这些关键词来回顾一下2020年娱乐圈的热门事件，每一个都让人十分难忘。

关键词1：直播翻车

近两年很多明星也参与直播带货，一些明星的坑位费并不低，但不是每位明星都有很强的带货能力。网上有报道称黄圣依直播收了10万坑位费，却只卖出了5个保温杯。辛巴、罗永浩直播翻车的事情也引发热议。辛巴被曝直播卖假燕窝，后来辛巴公开道歉。汪涵、李雪琴和李佳琦还被中消协点名批评了。很多网友觉得直播带货行业需要被规范管理了。

关键词2：人设坍塌

年年都有明星人设坍塌，今年也不例外。罗志祥因情感问题人设坍塌，仝卓因学籍造假人设坍塌。郭涛因为在新书中发表了疑似歧视女性的言论而导致人设坍塌。张铭恩因教唆胡冰卿去如何对付徐璐而人设坍塌。2020年塌房的明星真是不少呢。

关键词3：父母老赖

明星是公众人物，他们总是备受关注。周震南因父母是老赖而上了热搜，很多网友曾认为周震南是富二代，没想到他却是老赖的孩子。周震南是否应该替父还债呢？网友们有不同的看法。黄明昊的妈妈也被曝是老赖。虞书欣的妈妈是老赖的事情也上了热搜。

关键词4：不幸去世

今年也有多位明星及表演艺术家离我们而去。刘真去世了，辛龙痛失爱妻。赵忠祥、于蓝、杜雨露等老艺术家都在今年去世了。竹内结子、三浦春马等明星则以自杀的方式离开了这个世界。也有明星痛失亲人，黄子韬的爸爸就是在今年去世的。

关键词5：劈腿

劈腿是对感情不忠的行为。罗志祥被周扬青爆料劈腿多人，罗志祥的演艺事业也因为个人感情问题而受到严重影响。张超被曝劈腿。屈楚萧也被前女友曝劈腿。张铭恩被曝劈腿胡冰卿，但胡冰卿方面否认介入张铭恩和徐璐的恋情。任豪10月份也因感情问题上热搜，他也被曝劈腿。

关键词6：分手

2020年分手的明星情侣也不少，屈楚萧被拍后否认恋情，万籽麟则表示被分手。8月份陈小纭和于小彤分手，宋妍霏宣布和张一山分手。胡冰卿和陈星旭被指没官宣恋情就已经分手了。林小宅和梁继远等明星情侣也是在今年分手的。

关键词7：离婚

2020年离婚的明星夫妻也不少，赖弘国和阿娇，高梓淇和蔡琳，王栎鑫和吴雅婷等明星夫妻都是在今年离婚的。陈德容、李彩桦也都和圈外老公离婚了。吃瓜归吃瓜，希望大家还是要相信爱情。

关键词8：吸毒被抓

2020年依然有明星因为吸毒被抓。卡姆和牛萌萌都因为吸毒被抓。卡姆本来挺红的，他却自己葬送了自己的前程。其实网友们还是希望明星们都能到正确的示范作用，多传递正能量。

关键词9：再次翻红

每年都会有明星通过上综艺节目或是演影视剧翻红，今年也不例外。金莎、白冰、张含韵等明星通过上综艺节目翻红了。童瑶则通过演电视剧《三十而已》翻红了。秦昊凭借网剧《隐秘的角落》翻红了。老戏骨李成儒因为上综艺节目翻红了。

关键词10：演技

流量和演技不应该是一种冲突的关系，流量明星也应该致力于提高演技，因为演技是演员安身立命的根本。童瑶、邓家佳、鹿晗等明星今年都凭借演技上热搜了。杨颖都获赞演技进步了。倒是刘诗诗在《亲爱的自己》中的演技被吐槽了，唐嫣在《燕云台》中的表演也被吐槽了。



