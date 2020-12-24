娱乐圈一直以来都是个比较赚钱的地方，不少圈中的艺人从中捞得风生水起，相信也是因为这样，不少新人都挤破头的要进入到这个行业中，除了为了赚更多的钱，想必也是为了出名，有这样想法的人小编相信是不在少数的。下面就为大家盘点2020年赚钱最多的十大男明星，看看大家最羡慕哪一位？

1、王一博

自从王一博凭借《陈情令》这部电视剧迅速火出圈后，他的人气一直很高，一时之间更是成为很多广告商的宠儿，他接的代言仅上半年就有14个，加上各种影视剧资源，想必今年一定赚了个满堂红。

2、郭麒麟

作为一名相声演员，郭麒麟并没有整日沉醉于自己的相声世界，反而在娱乐圈打出新的名堂，这对他而言当然是件好事。据悉，有关数据显示，郭麒麟至今为止是参加综艺节目最多的男艺人，那么报酬方面自然会非常可观。

3、黄晓明

不少人认为黄晓明是个过气男星，实际上也算如此，不过近年被贴上油腻标签的他却赢得不少好资源，大热综艺《乘风破浪的姐姐》邀请他做主持，于正的新剧也重新使其赢得好口碑，本身就有不少身家的黄晓明今年绝对算是最赚钱的男星之一。

4、成龙

虽然成龙今年很少在荧幕中出现，但是他的身家却没有因此而缩水，《急先锋》这部影片也许水花不大，可是凭借成龙的人气也算收获了不错的票房，今年福布斯全球收入最高的男演员中，成龙也是榜上有名，由此看来他真的赚了不少。

5、谢霆锋

谢霆锋已经是名副其实的老板了，虽然他还是英皇旗下的艺人，可是早已经有了自己的事业，今年谢霆锋的曝光度也是非常高，综艺节目一个接一个，他自己创立的锋味这个品牌也是赚了不少钱，所以今年他也算是比较赚钱的男艺人。

6、林志颖

不要以为林志颖这几年少在荧幕上露面，就看轻了对方的家底，其实林志颖是个做生意的材料，他投资的资金都是按亿来计算，加上闲暇之余林志颖还玩赛车，今年也是赚到翻。

7、林瑞阳

林瑞阳和张庭这几年一直专注于自己的品牌，并且已经全力进军电商行业，他们的收入已经是按亿来计算，有时候一晚的产品成交额都达到了一亿，这样的赚钱能力想必是圈内少有的。

8、鹿晗

鹿晗的人气一直高居不下，作为国内的当红流量小生，鹿晗的吸金能力也是圈内数一数二的，今年除了一部《穿越火线》，鹿晗可是没少参加综艺节目，所以他的身家也算是非常丰厚的。

9、易烊千玺

今年可以说是易烊千玺爆发的一年，他的一部《少年的你》已经成为大众眼中的爆款，而这部电影的票房更是达到了15亿，先不说他获得了多少大大小小的奖项，想必电影的分成他就坐享不少，所以有时候赚钱一部好电影就够了。

10、朱一龙

也许在大家看来，朱一龙的爆红是个意外，但是对于熟悉他的人而言，却又是另一回事。不管是爆红前还是爆红后，朱一龙都一直保持着低调的作风，坚持用作品说话，所以在某程度上而言，他的钱包就能够证明其努力程度，今年游走于各大品牌市场的朱一龙身家一定翻了好几倍。



