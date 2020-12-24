演员李程彬近年来火速冒起，想必与其出演的影视作品有很大的关系，不是科班出身的李程彬在《七月与安生》这部电影中有不俗的表现，也是因此迅速火出圈，想来收获了不少粉丝。

近日，33岁的李程彬被拍到在剧组骑假马的一幕，该网友还将这一幕传到了网上，一时之间引来不少网友的围观。本来骑假马并不是一件很稀奇的事，可是这个假马竟然是两位剧组的工作人员，所以让很多吃瓜群众大感惊讶。

众所周知，拍摄古装剧，骑马戏是再正常不过的了，就算作为一名男艺人胆子再小，也不至于骑在两个工作人员的身上，这未免有些太过娇气。而且不少网友还吐槽，难不成剧组连个马费都要省，这也太抠了。

除了声讨剧组，不少网友都把李程彬作为攻击的对象，认为他太离谱，根本不知道作为一名演员应具备的素养。同时，不少观众还将其引申到当前一批流量小生的作风上，直言他们要么不背台词，要么在剧组或各大场合要求贵宾级的优待，这些圈内的歪风邪气，相关的工作人员也是间接成为了帮凶。

要知道一直以来李程彬的人气可算是非常高的，如今被曝出这样的一幕，想必他的观众缘和路人缘都会下滑不少。之前参演《烈火军校》的时候，他凭借沈君山一角可是被网友称为“八月男友”，由此能够看出他的受欢迎程度。

不过很多圈内的艺人都是自己作出来的，这一点还真的不要怨天尤人，如果平日里真的兢兢业业的做好自己的本分工作，想必根本不会有所谓的黑历史，这次小编也真的不敢保证李程彬的口碑。

其实像李程彬这样的艺人在圈内根本不在少数，所以不好老戏骨都对此表示自己的不满，经常借着公众场合来表达自己的意见，在他们看来，年轻人就该多吃苦，不能够不学走就学跑，这样不仅是对自己的不负责，更是对观众的不负责。

早前媒体曝出的多位片场“数字”演员也是引起了公愤，王琳还曾在某节目中公然模仿这部分演员，虽然在大家看来她只是在内涵这些年轻演员，不过作为老戏骨，想必王琳更是想要以此来警醒他们，毕竟这世界上是没有不劳而获的事情，不知道大家是怎样看的呢？



