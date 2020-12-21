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63岁赵本山与范伟罕见合照曝光！揭秘两人27年恩怨内幕

(2020-12-21 12:31:18)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

说起春晚舞台上的老搭档，相信很多7080甚至90后，对于赵本山和范伟这对老搭档都很是怀念。近日，有网友曝光了赵本山和范伟罕见同框的视频，视频发出后，引发了不少热议。不少网友感叹赵本山和范伟终于和好了，曾经的恩怨终于化解开了。网友看到这种场景后，纷纷喊话：一起上春晚。

63岁赵本山与范伟罕见合照曝光！揭秘两人27年恩怨内幕

其实，范伟和赵本山已经和解很长一段时间了。早在去年9月份，两个人就曾经开心的相拥在一起，疑似和解。范伟还参演了《刘老根3》，两人关系看上去很融洽。今年拍摄《刘老根4》时，范伟还继续在其中有出演。在杀青合影照中，范伟也紧挨着赵本山，坐在最前面。

63岁赵本山与范伟罕见合照曝光！揭秘两人27年恩怨内幕

说起他们的合作，还要追溯到1993年，当时赵本山主动找的范伟合作。1995年两个人第一次登上了春晚的舞台，但他们的表现并没有很好。直到2001年，两个人凭借着《卖拐》、《卖车》等作品，在全国走红。后来，他们又在电视剧《刘老根》和《乡村爱情》中有合作。

63岁赵本山与范伟罕见合照曝光！揭秘两人27年恩怨内幕

走红之后，这对老搭档的合作越来越多，范伟更是把赵本山看做成了恩人。但没想到这段关系最终还是因为利益的关系而破裂的，据说在一次演出中，赵本山拿了42万的出场费，却只给了范伟7000，也正是因为差距太大，让范伟觉得不太公平，两个人之间开始有了隔阂。

63岁赵本山与范伟罕见合照曝光！揭秘两人27年恩怨内幕

这之后，他们就没有在春晚舞台上再有过合作了。甚至连同框都没有。直到2011年两个人一起现身《建党伟业》的片场，被拍到有说有笑，当时还以为真的和解了，但没想到之后又没了下文。近两年来，他们的互动又频繁了起来，看着确实是和好如初。

63岁赵本山与范伟罕见合照曝光！揭秘两人27年恩怨内幕

不论是赵本山和范伟，早已经过了年轻的时候，他们现在的合体对于他们来说是一件好事。加上范伟这几年发展的没有赵本山好，所以能够和好，对于他来说自然不愁钱挣。祝福他们的友谊这次能够长久下去。


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