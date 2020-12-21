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盘点2020年被曝生病的十大明星，看看谁最让人担忧？

(2020-12-21 11:15:18)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

身体对于我们每个人来说，都非常重要。身体是工作和生活的基础，只有有了好的身体，才能好好的享受人生。但因为日常生活的不注意，过度熬夜等等，让身体长期处于一个损耗的状态，身体就会出现各种问题，有的甚至能威胁到生命。在娱乐圈更为明显，因为明星行程忙碌，很多明星的身体都出现了问题，今天我们就来看一下2020年被曝生病的十大明星，看看谁最让人担忧？

盘点2020年被曝生病的十大明星，看看谁最让人担忧？

1、周传雄

近日，有网友在网上发了一条周传雄商演的视频，引发了不少热议。视频里他步履蹒跚，身体暴瘦，之前他还曾曝出过因肝癌去世的消息，现在看来他的身体还没有恢复。

盘点2020年被曝生病的十大明星，看看谁最让人担忧？

2、张嘉译

张嘉译是实力派的老戏骨了，但这几年他的身体越发的严重。因为患有脊柱炎，他连正常的走路都无法实现，经常弯着腰走，还一度成为大家模仿的对象。

盘点2020年被曝生病的十大明星，看看谁最让人担忧？

3、朱孝天

作为F4的成员之一，朱孝天今年在参加活动时透露自己患上了严重的基因疾病。肌肉经常会发痛，且不会自动康复，需要通过长期的物理治疗，要花费很多的金钱和时间。

盘点2020年被曝生病的十大明星，看看谁最让人担忧？

4、陈惠敏

陈惠敏作为香港知名打星，被曝出患肺癌住院。从照片来看，陈惠敏因为疾病的原因暴瘦如柴，看起来十分憔悴。

盘点2020年被曝生病的十大明星，看看谁最让人担忧？

5、郭麒麟

郭麒麟今年的事业发展的非常好，但他的身体状况却让不少人担心。最近在综艺节目中，有网友发现他的家中桌子上摆满了各种各样的药，他一度风湿发作的疼的起不来床。

盘点2020年被曝生病的十大明星，看看谁最让人担忧？

6、张一山

童星出道的张一山，这几年事业发展的算一般，身体也出现了问题。他患有严重的胃病，在拍戏时还一度在片场晕倒。

盘点2020年被曝生病的十大明星，看看谁最让人担忧？

7、马思纯

马思纯这一年的曝光度少了很多，她在上节目时曾表示自己患了严重的情绪病。只要一天不吃药，她就会四肢发软，身体僵硬，甚至连基本的走路和睡觉都不行。因为长期吃药，马思纯还出现了发福的情况。

盘点2020年被曝生病的十大明星，看看谁最让人担忧？

8、贾静雯

今年2月份，贾静雯突然在网上发文称自己患病了。表示自己已经咳嗽到失声。照片里，贾静雯打针的针管也是粗到让网友吃惊。

盘点2020年被曝生病的十大明星，看看谁最让人担忧？

9、林志玲

林志玲虽然婚后生活十分幸福，但今年她的身体还是出现了一些严重的问题。因为支气管经常严重过敏，甚至还去医院做了手术。

盘点2020年被曝生病的十大明星，看看谁最让人担忧？

10、秦怡

秦怡作为我国的老艺术家，她一直在与疾病抗争。她患有甲状腺癌、脂肪瘤等多种疾病，但她一直坚强的与疾病做着斗争。


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