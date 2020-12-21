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张铁林小8岁女友近照曝光，气质不输邓婕，她到底是什么来头？

(2020-12-21 16:09:08)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

说起娱乐圈的铁三角，相信不少人都能想到张国立、张铁林和王刚。近日，三个人被网友偶遇同框出游，照片中，三个人都身穿厚厚的外套，非常默契的戴上了帽子，勾起了不少人的回忆。但合影中一个女子引起了很多网友的关注，她就是张铁林的女友刘玉婉。

张铁林小8岁女友近照曝光，气质不输邓婕，她到底是什么来头？

从这几张合照中，可以看出刘玉婉和张铁林一直保持着距离，并没有站在一起。看来也是想要保持低调，避免引起不必要的讨论。但没想到还是被眼尖的网友捕捉到了，当天，刘玉婉身穿黑色大衣，头戴黑色线帽，整个人看起来十分有气质，即使和邓婕站在一起，也丝毫不逊色。

张铁林小8岁女友近照曝光，气质不输邓婕，她到底是什么来头？

说起刘玉婉可能很多人非常陌生这个名字，但她其实也是一名演员，还是国家歌舞团的一级演员。曾经还发表过歌曲，并获得过国家级的特别金奖，属于在艺术上很有造诣的一个人。她甚至还多次登上春晚的舞台，不过在知名度方面和张铁林差多了。

张铁林小8岁女友近照曝光，气质不输邓婕，她到底是什么来头？

但刘玉婉的背景其实并不简单，她除了艺术上有很高的成就外，在经济上也十分富裕。她和张铁林是2015年被曝出在一起的，两个人至今已经相恋5年了，但一直都没有领证结婚。在和张铁林在一起前，刘玉婉曾有过一段失败的婚姻，嫁给了一位富豪，离婚后还拿到了高达一亿的分手费。

张铁林小8岁女友近照曝光，气质不输邓婕，她到底是什么来头？

虽然张铁林和刘玉婉没有结婚，但两个人的感情十分甜蜜。现在张铁林参加聚会，都会带着刘玉婉，除此之外，两个人还会同台献唱，生活可谓非常幸福。据了解，两个人的孩子也相处的十分融洽，就是不知道张铁林最终会不会把刘玉婉娶回家。

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