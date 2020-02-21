近来很多观众在追《刘老根3》这部剧，这部剧还是很有观众缘的。剧中的多位演员也是凭借这部剧而人气急升。王小宝在剧中演大奎，观众们说一身西服的王小宝挺有霸道总裁范的。他的女秘书也很吸睛。大奎的秘书小王真的很漂亮。

很多网友评论说，王秘书是《刘老根3》中的颜值担当啊！王秘书的扮演者韩佳佟可以说是剧中最美的女演员了，而且非常有气质。韩佳佟长得有些神似美女明星黄奕，特别是从侧面看，宛如是双胞胎姐妹。

韩佳佟在剧中的穿搭也得到了网友们称赞。她在剧中穿了多套不同颜色的职业套装，有黑色套装，也有红色套装。她穿上职业套装又美又干练，真的很有职场丽人范。还有网友评论说，感觉王秘书是《刘老根3》中最时尚的美女。

韩佳佟的戏份不算多，但她却凭借颜值和衣品受到了关注。其实韩佳佟还是一位主持人呢。韩佳佟很低调，网上关于她的报道很少。她虽然很少演戏，但她在《刘老根3》中的演技还是不错的。王秘书这样一个配角被她演绎得很出彩。

近日，韩佳佟也有发微博为《刘老根3》做宣传，她也有晒出她美美的剧照。韩佳佟发的微博不算多，2月20日的时候，她晒出了一张双手合十的祈祷照，表示希望接下来都是好消息。网上没有关于韩佳佟确切的年龄和婚姻方面的信息，她的年龄和婚姻状况成谜。你喜欢韩佳佟吗？



