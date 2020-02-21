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又一位老艺术家因病去世！70年代红极一时，明星纷纷发文悼念

(2020-02-21 15:21:03)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

生老病死乃人之常情，2月17日，香港著名歌唱家鲍培莉被曝离世，震惊香港娱乐圈。说起这个名字，大家可能不是很熟悉，但是她的学生们可是香港歌坛的一线明星。早在上个世纪六七十年代的时候，鲍培莉就已经红极一时，桃李满天下，汪明荃和梁汉文等人都是她的得意门生。

早年间鲍培莉创作出了不少优质的作品，比如《送我一支玫瑰花》、《情人》等都是她的代表作。因为德艺双馨，许多电视节目也请她去做评委，在歌坛她可谓是大姐大一般的人物。后来鲍培莉鲜少出现在银幕面前，退居幕后开班授课，教出来一批又一批的优秀学生，因此他也被称为“资深歌唱老师”。不过近些年来，鲍培莉的身体状况不是很好，一直在跟癌症作斗争。尽管做出了很大的努力，但是还是没能扛住病魔的折磨。

在得知恩师去世的消息之后，汪明荃第一时间出来发表声明，表示对恩师的不舍。汪明荃表示，鲍培莉是她的第一个歌唱老师，对她后期的发展起到了深刻的影响。说着她还回忆起小时候去上课的情景，但是她住在北角，不惜搭乘巴士前往老师的住处学习，往日依旧历历在目。

虽然汪明荃只是在刚出道的时候与鲍培莉有过合作，但是两个人却一直保持联系。汪明荃开演唱会的时候，鲍培莉还会去捧场，师生情深。

除了汪明荃，梁汉文的第一位歌唱老师也是鲍培莉。得知老师离世后，梁汉文悲痛不已。他表示，自己16岁就跟着鲍培莉学习，对他一生的影响都很大。上个月还与老师在一起吃饭，没想到这么突然就离开了人世，真是让人难以相信。言语之中都是遗憾与唏嘘。

人固有一死，或重泰山，或轻于鸿毛。鲍培莉的一生都奉献给了歌唱事业，教出了一个个得意门生，为香港歌坛贡献了不少的力量。想必在天堂的她，会想起自己的一生，也是欣慰的吧！

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