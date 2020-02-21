最近，由李易峰、江疏影、蒋梦婕主演的都市情感电视剧《我在北京等你》定档，将于2月23日播出，一时引起热议。该剧自开拍起就备受大众关注，虽然经历了漫长的等待才得以与观众见面，但相信等待都是值得的，这一定是一部制作精良的作品。那么接下来，就让我们来揭秘《我在北京等你》的六大精彩看点，看看都有哪些？

1、李易峰领衔主演

“国民校草”李易峰这次在电视剧《我在北京等你》中挑大梁，饰演男主角“徐天”，一位潇洒不羁、玩世不恭的底层律师。印象中李易峰已经很久没拍电视剧了，想必是因为这个角色十分考验演技，所以才打算挑战，期待他的表现。

2、江疏影酷炫追梦

江疏影此次在剧中饰演的女主“盛夏”，是一名怀揣着成为世界顶级设计师梦想而独自闯荡世界的追梦女。不得不说，江疏影身上独立干练的女强人气质非常符合这一角色。

3、李易峰江疏影第一次合作

这是李易峰与江疏影的第一次合作，也是当红小生与实力派女演员的强强联手，看上去也是cp感满满，相信这场甜蜜又热血的追梦之旅，会给观众带来很大惊喜。

4、武大靖客串

这次《我在北京等你》剧组，还请到了奥运会冠军武大靖来客串，真是武能为国争光，文能剧中客串，虽然还不知道他在剧中饰演的是怎样的角色，但想来也是该剧的一大看点。

5、配角阵容强大

此次与李易峰、江疏影一同在《我在北京等你》中搭戏的配角阵容非常强大，不仅颜值高，演技也十分不错。例如饰演“贾小朵”的蒋梦婕、饰演“申凯”的胡宇威等，都是颜值演技俱佳的演员，真是让人十分期待了。

6、幕后制作精良

好的电视剧离不开好的制作团队，只有制作精良，才能使电视剧成为优秀的电视剧。而《我在北京等你》剧组，在选景、后期、服装方面都显得十分用心，幕后的制作非常精良，现在只等着播出让观众检验成果了。



