莫耶斯当年因为寄望引进小法而错过了博格巴，自己执教曼联的时间也很短暂，而如果小法当初选择加盟红魔，莫耶斯也可能取得更好的战绩，下课有同样可能避免。博格巴是爵爷当年送走的，莫耶斯是曼联功勋主帅认可的接班人，遗憾的是小法拒绝了曼联新帅的邀请。不过现在来看莫耶斯也是慧眼识才，因为小法重返英超祭出惊艳的表现，也斩获了很多冠军奖杯。不过博格巴同样在尤文取得成功，如果当年重新纳入阵中也不会那样昂贵，红魔也不需要随后以1亿英镑的巨大代价迎回法国人。

博格巴16岁来到曼联，2年后因为缺少一线队机会离开而以自由球员身份加盟尤文图斯，这笔交易对于斑马军团来说的确划算，因为几年后以高价送回了曼联。不过博格巴也制造了一些负面的新闻，好在目前备战的状态不错，看看能否带队拿到下赛季欧冠资格和欧联杯的冠军。

莫耶斯是2013年拿起曼联教鞭的，当时他想以2500万英镑引进法布雷加斯，而后者在等待阿森纳无果之后选择了穆帅执教的切尔西。狂人的魅力和说服力的确是给力的，因为小法和科斯塔的确给予了切尔西太多的精彩的配合和战绩，此外也斩获了多座冠军奖杯。

小法当年可选择的球队是切尔西、曼城和曼联，但是在和穆里尼奥交谈后，小法就不做其他选择了，这也意味着穆帅的话打动了他。谈及当年离开阿森纳的原因也和切尔西相关，因为当时的枪手总是在曼联和切尔西身上失分。这其中德罗巴的切尔西更多次的虐杀枪手，华丽足球总是难以取胜争冠对手，身为队长的小法也很是不甘心和苦恼。因此当巴萨对小法抛出橄榄枝的时候，后者是义无反顾，但是遗憾的是小法并没有在巴萨获得真正的成功，所以才会重返英超。

切尔西的确有很多的不同，金元策略快速崛起，穆帅率队豪取两个赛季英超冠军，从此之后蓝军的神奇也成为其他球队快速崛起的捷径，只是任何球队都没有切尔西这样快的傲视群雄。从托雷斯都小法，曾经的利物浦第一锋霸和阿森纳队长都曾为切尔西效力，前者只是没能拿到联赛奖杯，其他国内杯赛和欧冠奖杯都收入了囊中，可谓人生大赢家。因为在利物浦时期是无缘冠军的，因此蓝军生涯对于金童来说也是最为难忘的。

小法效力阿森纳时期也是一样，争四狂魔距离冠军很远，但是从巴萨重返英超的第一个赛季就跟随切尔西诸将一起斩获了英超冠军奖杯，法科联手更是成为了英超当赛季最为亮丽的风景线，这些都深深植入了很多人的内心。穆帅再度挥别蓝桥之后，小法还跟随孔蒂拿到联赛冠军，和在穆帅帐下深得重用相比，在孔蒂帐下证明自己的确需要更多的努力，但是小法做到了，且赢得了很多人的尊重。

穆里尼奥对于切尔西人来说也是功臣，同时也是最特殊的存在。当时他说服小法的理由是准备签下迭戈-科斯塔，加上小法，此外库尔图瓦已经来了，并画出了自己即将制定的阵容，且表示这套阵容也一定能夺冠，事实证明穆帅的预言实现了。

小法是2014年夏天加盟切尔西的，4个半赛季中斩获2次英超冠军、1次足总杯冠军、1次联赛杯冠军和1次欧联杯冠军，唯一没能获得只有欧冠奖杯，不过这对于小法的职业生涯也已经够圆满了。杰拉德当年没有选择加盟切尔西，始终是一种遗憾，而托雷斯和小法则都更圆满。

小法为切尔西出战的最后一场比赛是足总杯对阵诺丁汉森林，萨里的不重用是他选择离队的主因，当赛季小法在联赛只6次出场只有1次首发，所以冬季转会小法选择了离队加盟法甲的摩纳哥。挥别切尔西的最后一战小法是佩戴队长袖标出战的，但是比赛中他罚丢了奇克制造的点球，送给莫拉塔的妙传也被浪费了，最终小法在下半场受伤被换下。

下场的时候小法拍了拍自己胸前的切尔西队徽，向全场的球迷挥手告别，斯坦福桥掌声如雷很令人动容，小法的内心也一定是很感伤的。比赛结束后小法从替补席上起身，再一次走入场内向球迷道别的时候已经泪如泉涌，可以看出他的不舍。

今夏赛事暂停让很多人们都陷入回忆中，球队和球员相关的再回眸也很多，那些过去的岁月留下了很多美好。如今三大联赛也预备重启，对于切尔西来说也可能再度迎回一位利物浦大将，他就是目前被巴萨租借在拜仁的库蒂尼奥，后者的经纪人乔拉布钦表示球员将重返英超。今年27岁库蒂尼奥今夏多次和切尔西联系在一起，虽然目前还没确定，但是库蒂尼奥似乎已经笃定重返英超，自然也可能加盟其他球队。

库蒂尼奥是2018年1月以1.42亿英镑从利物浦转会巴萨的，合同到2023年，不过目前的情况是拜仁不想买断，巴萨寄望送走悍将，英超豪门球队则是库蒂尼奥的下一站。如果加盟切尔西的话，也的确有可能再现小法的神奇，毕竟库蒂尼奥的能力是被认可的，而兰帕德也善于使用这样的顶级球员。目前和库蒂尼奥有联系的球队还有阿森纳、纽卡斯尔、热刺，最终落定还需要一些时间。



