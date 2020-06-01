曼城一直都想纳入巴萨的塞梅多，但是当球队提出球员互换之后就被拒绝了，看来巴萨对于坎塞洛是没有兴趣的，所以接下来曼城还需要做出取舍。事实上坎塞洛也不愁卖的，此前也有不少球队想纳入他，因此曼城还是尽快完成今夏第一笔新援比较好。今夏因为疫情的影响，引援也受到很大的影响，所以及早出手对球队有利。因为禁赛的上诉如今还没有结论，一旦真的被禁赛了，买人就更难了。

目前巴萨希望以4000万欧元的价格将塞梅多卖给曼城，今年26岁的塞梅多的确是当打之年，球员只是想得到更多的出场机会，所以也适合曼城目前的用人需求。不过针对这笔交易也有一些名宿认为巴萨不该出售塞梅多，只是目前宇宙队很希望送走一些球员，用这些资金纳入内马尔等目标球员，所以暂时忽略了塞梅多的潜力和价值。

塞梅多是在2017年夏天加盟巴萨的，当时的转会费是3570万欧元，球员在三个赛季中为巴萨出战111场比赛，贡献1球，送出10次助攻，球员和巴萨合同要到2022年6月份到期，但是双方续约无法一致，所以球员今夏势必要离队。此前也有一种说法是巴萨、国米和曼城三方交易，最终巴萨得到劳塔罗，曼城得到塞梅多，坎塞洛加盟国米，这的确是三方得利。

事实上巴萨也有一些其他的诉求，因为球队需要在6月30日之前获得6700万欧元的转会收入，因为这样才不违反本赛季欧足联的财务公平原则，这也巴萨是拒绝曼城球员互换的一个原因，也是三方交易无可能的主要原因。

事实上曼城还有其他方式可以送走坎塞洛，因为国米一直对坎塞洛有意，曼城也希望纳入蓝黑军团的一名后防大将，所以和巴萨的交易可以不纠结于球员互换模式，倒是可以直接和国米互换球员。接下来英超重启的时间越来越近，曼城也需要更好的备战随后的赛事，这其中欧冠主场对阵皇马的比赛更为重要，毕竟联赛争冠的几率已经很小，全力备战欧冠是最为正确的。有一些可能离队的边缘球员也会在随后的赛事中得到不少出场的机会，如果坎塞洛等人表现不错，交易也可能会加快速度。

本赛季英超球队中还有欧战赛事的是曼城、切尔西、曼联、狼队、流浪者队，前两队是欧冠1/8决赛次回合的比赛还没有进行，曼联和其他两队则是欧联杯的赛事。曼彻斯特双雄都寄望冲击欧战的冠军，目前欧足联计划在8月份重启欧战，所以豪门球队备战也会有针对性和侧重点的，目前曼城无伤员可以全员出战，联赛在先可以达到热身效果，欧战则是检验球队的实力。

因为阿尔特塔已经离开曼城执教阿森纳了，曼城助教的位置一直空着，今夏则需要有人补充这个位置。瓜帅曾邀请前队长孔帕尼担任助教，不过后者还希望继续踢球，因而无法达成这个愿望。接下来这个职务的人选还在筛选中，近期的消息是皇家社会B队执教的阿隆索可能前来辅佐瓜迪奥拉。事实上助教也是球队一个关键的所在，今夏的确该补充这个空缺。

目前曼城也寄望送走一些不被重用的球员，因为纽卡有大财团入主，今夏有将疯狂买人，近期的消息是斯通斯和巴克利可能加盟纽卡，这两人都是有一定实力的球员，而且是户口本球员，所以这两笔交易很可能达成。对于曼城来说送走斯通斯是利好的，因为他已经不在瓜帅的阵容之列。

事实上斯通斯也是因为伤病的影响，状态下滑比较明显，比赛中偶尔会出现避开身体对抗的现象，这也是潜意识惧怕受伤的缘故，可这样的防线表现的确不是曼城所需要的，难怪球迷们认为他是曼城后防的定时炸弹。此外斯通斯本人似乎对于出场比赛也不积极，这也可能是和主帅有一些不和的可能，否则哪里有球员对于替补登场这样的事情还有一些怠慢呢。

如果可以如愿加盟纽卡，对于曼城和斯通斯都是好事，被委以重任之后可能迎来职业生涯的第二春。除了要送走的球员，曼城还有几位潜在的引援目标目前都在接洽中，这其中包括1997年的前锋利昂-贝利，目前效力勒沃库森。还有AC米兰的伊斯梅尔-本纳塞，和前一位同岁是一名中场球员。此外是2001年出生的科迪-德拉梅，目前效力富勒姆踢右后卫。可以看出球队的风向似乎在转变，就是开启一个新的王朝，完成新老更替。



