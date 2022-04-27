恢复信心是最大的投资逻辑 (2022-04-27 15:17:43)

这就对了！今日大盘探明低点后转强上攻，成功收盘在2957点之上，收光头放量中阳，企稳转强信号现出现。



在今年国内外形势下，如果资本市场尤其A股，能够从战略大局出发，顶住压力走强，那将是双赢的格局。但由于市场结构存在问题，投资者仍不成熟 ，过度投机的文化局部主导过度投机，疫情等因素影响，近期市场出现明显的非理性下跌。这种下跌，不仅不能达到双赢，反而多杀多形成多输。因此，恢复投资者信心是当务之急。

在这种背景下，高层沉着冷静应对，从资本市场长期健康角度出发，从实体经济之根出发，从经济转型大方向入手，密集开会及时出手，针对股市下跌中存在的结构性问题采取了有效措施，这些措施都不是简单对短期应急，而是长期的战略性质，对股市生态的改变和中长期健康发展起到了决定性的作用。

短期利空诸如上海疫情形成趋势性拐点，坚定科学、合理、有效的“动态清零”措施，再加上前述的政策因素，市场的不确定性开始消除，稳定的良好的客观理性的预期开始出现，这正是今日大盘企稳转强的根本原因所在。

很显然目前市场中长期机会远大于短期风险，市场企稳后，不能再走简单抱团最终形成过度趋同交易产生新的风险，而是应该发散性的以寻找市场成长机会为主。对于白马蓝筹，应象成熟市场一样，参与的资金不能以追求趋势价值为主，而是真正以获取长期稳定的现金流回报，以分红等收益为主，这样，参与的资金可以中长期锁定这些优质的蓝筹，对市场的稳定有决定性意义。

在当前市况下，机构投资者仍要发挥稳定的基石作用，改变过度投机策略，以回复市场信心为己任，引导中小投资者共同理性参与打造一个长期健康稳定有回报的市场，这才是正确之道！