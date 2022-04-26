节前三交易日将现大机会 (2022-04-26 15:11:01)

的确，现在这个市场把人都跌得没脾气了。实际上越是这个时候，投资者越要理性。



今日大盘破掉了2900点，跌到现在这个位置，无论从哪个角度来讲，还继续过度悲观杀跌，那就是不会炒股，但市场仍有很多资金在做空力量主导下继续杀跌，因而让市场继续超跌。

很显然，大盘从技术角度来看，下跌五浪已经处于尾声。从估值角度来看，目前A股偏低；从运行价值中枢来看，A股以3000点为中轴上下500点波动都属合理范畴。但目前A股波动下沿概率较小，因为中国经济基本中长线向好不变，疫情可控现上海拐点可期，地缘政治影响可控，技术超跌反弹要求强烈。在这种背景下，市场将因A股这只“狗”离主人太远随时会回来。

从空间上来看，大盘走极端行情破掉3000点，那么大盘本轮下跌在2800点一带完成探底概率较大。一个最直接的依据是，A股破掉了120月线，一般偏离200点基本到位；史上有超过200点的偏离度，但那都是超级大熊市才出现，本轮这一波回调走长熊概率不大，基本面不支持走长熊。

综合来看，投资者应调整好心态，手中有股的只要不是高位不是新破位的，不割肉等反弹；有里有资金的，不要过度看空：“五一”前很可能会出现重仓抄底机会。