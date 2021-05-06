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回调是标准的突破前下蹲

(2021-05-06 15:11:45)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

       受节日期间利空因素影响，今日大盘冲高回落。盘中杀跌的板块主要有二：一是ST绩差股；另个是抱团标的补跌股。这正是之前反复强调回避的两个板块。与此同时，非垃圾补涨板块仍然呈现出结构性行情，尤其是碳中和新线二次启动信号明显。

      对于抱团股，很多投资者想知道何时能调整完。对于这一板块，要想调整到位，一要估值 合理；二要技术右肩运行完，超跌反弹再回杀经过长期整理后才会真正到位，因此，仍不要受所谓的“核心资产”忽悠，盲目去追高这些补跌风险较大的“恶心资产”。只有跌到位，才会有真正的中长线价值投资机会。

      成长和政策受益才是当前赚钱的主要方向。顺周期、无人驾驶、电子车牌、大健康、电子货币以及新能源汽车等板块，其中的新启动或二次启动的机会才是当前关注重点。

       对于大盘，不必过于担心，很难跌下去，虽然因为消化绩差和抱团补跌短期有震荡，但市场向下持续下跌条件不具备，反而越调越有利于后市向上向突破。今日走势是标准的借利空下蹲性质，属于短调性质，技术上下周一大盘有望全面转强，且提前到明天也不是小概率。

       核心资产的公司大多是优质公司，但由于高估，恶炒之后长期低迷属于 纠错性质，不跌到位不要碰是目前最要注意的事情。

       大盘在3400点之上随时会拉起，大趋势节后大盘只能比节前更强而不会更弱。

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