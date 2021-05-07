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中旬前操作两手都要硬

(2021-05-07 14:51:00)
标签：

价值投资

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

       今日大盘继续回调，仍属突破前的正常下蹲走势。做空力量主要有二：一是抱团板块杀跌；二是近期恶炒题材变冷。

       对于抱团板块的杀跌，就不用多说了，目前来看，很多抱团标的右肩杀跌形态确立，C浪调整短期难以结束，以茅台为代表的抱团板块杀估值开始处于非抵抗杀跌阶段，也就是没有资金接盘持续破位状态。而题材主要是医美板块，主导资金开始获利兑现，调仓信号明显。

      与此同时，碳中和等新主线二次启动信号得到明确，这一主线这一波上涨基本属于大三浪性质。强周期、电子货币等之前反复提示的板块也表现较强，这些都属于补涨主线，就不一一列举了。

      本月有一个重要时间窗口，那就是“5.19”，是多头值得纪念和容易发力的日子。操作上投资者在本月中旬之前，应两手都要“硬”：一是借反弹派发绩差垃圾股和抱团标的不动摇；另一手是逢调潜伏新主线不动摇。

      抱团标的杀跌对指数影响有限，大盘难有大的下调空间，这是一个基本判断。不仅如此，近期指数虽然震荡，但个股机会反而越来越多，投资者应以应对结构性机会策略，两手都要硬进行操作就会很轻松赚钱了。 

      市场操作主线非常清晰，基于经济恢复和政策受益逻辑支持理由充分，只要跟上主线，炒股赚钱真的不难。

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