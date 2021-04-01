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大盘开始步入边洗边攻阶段

(2021-04-01 15:00:16)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

       大盘周线连收两阳，离突破3500点形成反转仅一步之遥。昨天大盘进行必要技术回踩后，今日一举收复3450点并一度逼近3475点，转强信号进一步明确。市场走到现在，进一步明确以下信息：

       一是之前的周线五连阴正是阶段调整性质，不改中期方向，属于主力调仓换股阶段。大盘周线五连阴后，连阳概率在增大，连涨七周以上是合理预期。

      二是市场具备突破并形成反转的条件，主导突破的仍非大金融莫属，其它板块无法担起此重任。新主线将是赚钱热点，配合大金融一起形成做多合力。抱团板块 也有阶段反弹要求但仍要防范局部分化右肩杀跌标的，机会仍要 侧重新主线。

      三是市场运行开始步入边洗边攻阶段。之后分别是突破3478、3495和3500点，每次突破都会伴随洗盘持续攀升节奏清晰。

      四是基本面数据理想，更多行业业绩预增板块有补涨要求。

      五是中小板合并深主板，注册制全面推行临近。时间节点只能提前不会延后。

      六是季报完成之后，市场已无大的结构性风险，年内阶段赚钱收益加速阶段将现，趋势交易机会更明显增多。

      七是市场突破时需要放量，目前仍是蓄势为主，是优化组合的最好阶段，后等突破再主升就可以了。

      任何一轮牛市，能从头做到尾的人少之又少。本轮牛市，银行板块没筑顶之前，没有日内成功三万亿之前，就不要轻易言顶。价值投资主导的市场，是不会象以往那样暴涨后暴跌的，这正是之前周线五连阴调整的意义所在。

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