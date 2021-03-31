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反复消耗做空动能意在长远

(2021-03-31 15:09:31)
标签：

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

价值投资

 分类： 实战交流

      “横有多长，竖有多高”，这是股市规律。之所以如此，是因为越是底部蓄势充分，未来行情发展会越大。

       近期市场整理，呈现出明显的整理蓄势特征。通过整理，主要还是完成换手，并反复消耗做空动能，意在蓄势为未来新的行情进行充分准备。从盘口可以看出，资金继续有序向碳中和、大健康、大基建以及经济基本面预期转受益标的切换信号明显，这种切换是良性的，等主力调仓换股完毕，技术上突破3500点反转后，大盘就会虽现出更强的走势了，但那时最好的布局机会就失去了，目前仍是借整理调仓换股优化组合的最好机会。

      大盘均线进一步聚拢，虽然还有再诱空的可能，但技术上很难再创新低了。目前回调是上涨中继阶段性的，不是头部因此也就不存在构筑右肩的可能，在半年线之下诱空是确定的，市场实际走势反复验证这一点。

      三月经济数据理想，其中制造业和非制造业PMI呈现V转走势，这一点市场反应还有些迟钝，等明后天就会有较强的补涨要求了，一举突破3500点应属合理预期。基本面是决定性的，再加上政策面主导意图明确，更多利好预期，市场具备再度持续走强的条件。

       后市适当关注下抱团板块走向，如不再杀跌步入整理，市场就会在新主线带动下强者恒强，明确这一点操作就清晰而又简单了：反复消耗做空动能意在长远。

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