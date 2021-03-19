在股市投资，基于中长线价值投资策略才能笑在最后。因此，在大趋势没变的情况下，动不动就言顶过早出局很难赚大钱，而真正的防守节点出现后，能够及时出逃，属于师父范畴。



相信一直看本博的投资都很清楚，明确提示的抱团板块风险的是2月22日，如果根据提示成功出逃将是幸福一族，此时如果固守价值投机会损失巨大；与此同时，本博明确机会来自八股非垃圾补涨系列，尤其是政策受益主线，目前市场赚钱热点正是来自补涨机会，如果投资者在成功从抱团多杀多标的调仓到补涨标的，那是双喜了。炒股就是这样，当在底部不恐慌抄底后能否捂到顶部再兑现是考验耐心和信心一事，也是决定收益的关键。

市场目前总体就是这么一个状况，那么之后会如何演变和操作是投资者关注重点，综合来看，只需明确以下五个要点就可轻松应对：、

一是明确调整是阶段性的，市场不会因此走熊，近期影响主要来自美债收益率提升带来的风险资产价格的调整，属于突发性的，这个影响从今日市场走势来看已经明显衰减，后市因此调整有限。

二是明确抱团标的多杀多估值回归还没完 成，除了少数有新的业绩增长预期支撑标的外，大多数抱团股得运行完技术C浪杀跌完才会到位，之后将是较长期的低迷整理期，因此，短期即使有反弹也不要对抱团股有过高期待。

三是明确目前机会仍是补涨为主，且新主线基本确立，诸如碳中和等受益政策和基本面转好行业标的都是关注重点。

四是明确重个股轻指数，不要对目前指数看得太重，向下没有大的空间，在防范抱团补跌等结构风险同时对于结构性机会要会理性参与，不要盲目杀跌。

五是明确市场反弹修复不变，虽然短期利空因素影响会有反弹，但总体底部提高仍会继续。

因美债因素影响减弱，下周大盘向下破位概率反弹不 大，向上继续反弹修复概率更大，因此，操作上仍在逢调捕捉新主线结构机会仍是合理策略。