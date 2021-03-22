相信上周五大盘收阴之后，很多人看空股市，认为会破位下跌。今日走势高开后整理攀升，不但没下跌反而一阳穿三线收复上周五失地，似乎很意外，其实这种走势很正常，是上周五给大家分析结果。



周末证监会易主席讲话释放了很多重磅信息，可谓及时并精准应答了市场关切。其中对美债的影响定性，更令本人深刻。本来就是，A股市场有自己的特征，却总是把定价权无端的交给外围，即忽略自身主导因素。中国经济基本面是决定性的，因此，市场消化掉美债影响，再经监管层理性引导，市场重归正确运行轨道是今日市场看似反常实则正常走势的主因所在。

大盘今日收阳，进一步强化的修复反弹的趋势，技术上仍将延续反弹直至填平所谓美债影响砸的坑。这种由对信息错误解读引发的非理性杀跌一定是阶段性的，市场将重归经济复苏、通胀预期和政策受益主导的基本面，这才是决定市场中长期走势的决定因素。

基于此，目前市场的机会仍是受益上述逻辑的八股非垃圾补涨 系列，风险仍然来自抱团杀值。除此之外的滞涨垃圾股，没有实际投资价值不在讨论之列。

技术上大盘收复3500点以后才会步入加速，目前类似碳中和相关的板块补涨机会仍可继续挖掘，热点会持续扩散。与此同时，其它的新主线也要同步关注，次新板块、新能源和顺周期等板块，都有中长线机会。