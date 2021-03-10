今日大盘再收一阴，但未破昨天低点且量能明显萎缩，这是市场风险加速释放后由急跌变缓调的结果。之后只要大盘能免在三个交易日不创新低，阶段调整就会基本结束，市场将在新主线带动下逐步企稳重新走强。



目前市场的调整定性为阶段调整为合理，未来大趋势不会改变。抱团板块调整仍未完，但会有阶段反弹，反弹是调仓换股的机会。对于大部分过度抱团炒作的标的，三年之内很难再有良好表现，趋势价值很小，对此投资者要心中有数。但由于这些标的都是价值投资品种，持续大跌概率不大，总体缓落或大箱体整理为合理走势，持有这种股三年滞涨将是一件很痛苦的事，除非你继续坚定捂股坚持价值投资到底，那么，未来你还会看到茅台再创新高，但能坚持到最后的人估计很少了。

市场仍是在释放结构风险，与此同时，补涨尤其是基本面发生实质转好的标的，政策受益尤其是“十四五”规划相关，回调正是上车机会。

从技术上角度来看，大盘离年线已经很近，在年线一带，操作策略应该是多找机会不杀跌。都什么年代，不能老是用看大盘炒股的思路参与这个市场，而是看大盘更要重个股，淡定对待指数波动，精远优质标的，目前超跌、成长、防通胀和政策受益逻辑选股仍是合理选择。