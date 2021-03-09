今日大盘继续杀跌，两市跌停近百家，市场开始步入风阶段加速释放阶段。对于目前的调整，仍是结构性的，且处于中期加速离企稳不远了。技术上大盘有望在近期探明年内低点，其地位同去年3月19日前后是一样的，当时本博提出三交易日探明年内低点，最终证是对的，当时也是很多人不信的甚至骂声不断。而目前，下跌同那一个阶段是一样的，只不过目前的抱团标的当时是机会，而现在是风险源；而八股补涨标的则成机会多发主阵营。



抱团股的杀跌仍未完成，但因大盘临近年线，市场的机会将开始大于风险。目前的下跌，属于多杀多性质，属散户跟风性质，这同美股成熟市场有本质区别，A股机构化还需进一步加强。

对于目前指数回调，不必过于担心，只要大家根据提示回避抱团标的，八股补涨尤其是新启动的个股，即使是回调也是更好上车机会，重个股轻指数正当期时。炒股要看估值 看成长看事件驱动，不能简单看大盘炒股。当然，大盘不好必要的谨慎是对的，但不要恐慌，要善于在别人恐慌中寻找机会。

成熟 的投资者会对指数的震荡保持淡定平和心态，立足长完这样操作就会更理性。继续重点关注大金融和强周期板块中长线机会，通胀初期这两大板块会有表现，整体估值处于洼地。对于科技成长和政策受益板块，则要区别对待，只找新热点并拒绝抬轿。