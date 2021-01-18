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春节前大盘易涨难再调

(2021-01-18 15:06:45)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

    今日低开上收，收复5天线和10天线中阳，量能料上一交易日萎缩一成。两市涨停超120家，正是以之前预期补涨板块为主，市场稳步有预切换。

    很显然，无论是大趋势还是主线标的，本博的预期同实盘吻合度很高，只要投资者坚持大方向和主线策略，赚钱不难。

     今日收阳后，投资者可能如下疑问：一是大盘量能萎缩是不是有问题？二是后市会如何运行。对于第一个问题，在1月12日那根长阳出现后已经给大家说过，当市场步入单边主升阶段时，量能反而不一定会持续放大，反而会保持一定的均量运行，是筹码高度集中的结果。对于第二个问题，今日大盘收阳后，仍属于上周五给大家分析的，本周将重新步入强势上扬阶段。不仅如此，这个强上周期有望持续到这个月末，也就是在春节前大盘都应是易涨难跌，补涨机会和二三线白马补涨仍是赚钱主线。且随着两会临近，更多主题机会涌现可期。

    继续持股待涨吧，前提是把握住新主线，而对于高位主力开始派发做头标的，不可因反弹过于乐观，而是借机兑现换股，这正是目前的主导策略。

     3800点已不再遥远了！

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