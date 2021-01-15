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大盘酝酿再度持续上扬

(2021-01-15 15:10:46)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

    百股涨停！涨停的个股正是近期给大家强调的八股非垃圾补涨系列，主导盘口的也正是银行为代表的大金融板块。

    大盘连收三星，这是充分换手加技术背离修复性质，其它定性都是错的。技术大盘已经完成了上涨中继确认，后将有望开始进行主升第三子浪。如无利空，下周大盘应该类似突破3500点那样，再度展开强势连续连涨节奏。

    操作上应继续关注以下机会：

    一仍是八股非垃圾系列补涨的交易性机会，是错杀超跌的报复性质，通常快速而猛烈，大面积涨停不要感到奇怪；

    二是二三线蓝筹板块，包括高铁、银行、地产局部机会等。

    三是主题机会，又到全面开花的时候。白马分化补跌同时题材开花是良性切换。

    四是政策预受益和年报机会，其中受益“两会”的环保、大健康、新科技、新材料、新消费和农业等，受益年报预增的标的也会有很多机会。

    目前市场遍地处于挖坑末期的标的，机会多多。目前最正确的赚钱策略是：不去追老白马，只找新启动黑马，这样的操作会更赚钱。当阶段性的趋势价值超过价值投资的时候，操作策略就要灵活相对积极一些了。

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