对于近期行情，笔者说的很清楚：处于箱体突破初期会保持强势而不会调整。很多人不相信大盘会突破3500点，看空者众，当初怀疑大盘向上主升加速的都错了。同样，现在因为大盘连阳上涨不相信行情还会延续，开始惧涨言顶又步入另一个误区。



之所以说大盘很健康，除了技术因素箱体突破外，更主要的是驱动市场上涨仍是价值投资标的核心资产而不是跟风投机主导，市场以优为美去劣从远，这样的行情虽然是结构性的，但目前估值总体仍合理，不要对此杞人忧天。

其实目前大盘趋势越来越明显，基本面因素整体转好对未来行情也提供坚实支撑基础，政策面利好迭发，市场长期慢牛趋势不会轻易改变了。现在很多投资者之所对行情看不懂，或者很苦恼，一方面是看错方向的结果，另一方面是没对选对主线股。这些投资者其中最核心的关注是手中个股为何不涨，其实就是“二八”分化的问题。这个问题会快要改变了，等大盘有效突破3587点开始向3600-3900点区间切入，八股系列就会开始表现。之所以如此，一方面是增量资金会开始加速入场抬轿，由于属于跟风为主，非八股不可；另一方面市场估值 提升八股补涨要求会更强烈，其中未来基本面改善带来行业业绩转好成为补涨的合理逻辑。从这个角度来讲，投资者赚钱机会有的是。价值投资主导核心资产是一块，成长是一块，补涨还有一块，最后过热了行情才会结束，目前还远谈不到疯狂的时候。

基于此，投资者不过早言顶，重主线标的选择，耐心持股等待行情更纵深发展是合理预期：不出意外的话，牛股大盘收复5000点应会实现。而八股系列除垃圾股外，基本面没问题的整体翻个倍收益应属不难。





