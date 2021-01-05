A是牛市，在此之前很多人不认可这个结论。近期随着市场有效突破3500点，认可牛市的人开始增多了。实际上A股自2019年初以来，一直运行在牛市周期之中，只不过因为是结构性行情，再加上主板指数处于长期箱体整理，投资者未能清晰认识这一点罢了。



牛市和牛股不言顶，这是操作的铁律。大盘突破3500点后，言顶论又开始出现，同当初在3000点之下一样，每次突破都引来言顶之声，实际上所谓的高点都是上涨中继。以目前市场为例，大盘很显然处于箱体突破初期，这样的市场连续逼空为常态，是不可能在此筑顶的，不仅如此，接下来向3600-3900点区间切入是大 概率。从大周期来看，目前A股仍处于中段主升初期阶段，未来的上涨空间还早着呢，再持续五年以上也是合理预期。

在价值投资主导的市场，核心资产是逢低买进持有不卖的，不会象以往投机主导那样大波段运行，而是会长期处于慢牛格局，不会再暴涨后再暴跌的。白马和成长股都属于核心资产这一块，除非支撑因素发生重大变化，否则筹码只能越来越集中，越是机构越会如此。而对于非核心资金这一块，因估值提升和基本面转带来的阶段补涨机会，也会随着大盘中期主升到来不断增多，这是投资者近期要明确的要点。如果你手中有白马成长仍可持有，没有的话也不必去追高，关注补涨机会是阶段赚钱的关键。

在牛市步入主升阶段后，一方面顺应大趋势不去言顶猜顶，以够误导自己和别人，影响持股信心；另一方面如果仍有布局要求的也不要盲目追高，机会有的是找新热点参与，这样的策略属于合理。

牛市不言顶，操作上上要侧重主线，并学会捂股，最终赚大钱不难！





