加载中…
个人资料
股市风云
股市风云 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：862,306,718
  • 关注人气：127,229
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
股市风云的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

A股牛市开始步入中段主升

(2021-01-05 15:16:20)
标签：

十年牛市

十倍牛股

价值投资

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流


    A是牛市，在此之前很多人不认可这个结论。近期随着市场有效突破3500点，认可牛市的人开始增多了。实际上A股自2019年初以来，一直运行在牛市周期之中，只不过因为是结构性行情，再加上主板指数处于长期箱体整理，投资者未能清晰认识这一点罢了。

    牛市和牛股不言顶，这是操作的铁律。大盘突破3500点后，言顶论又开始出现，同当初在3000点之下一样，每次突破都引来言顶之声，实际上所谓的高点都是上涨中继。以目前市场为例，大盘很显然处于箱体突破初期，这样的市场连续逼空为常态，是不可能在此筑顶的，不仅如此，接下来向3600-3900点区间切入是大 概率。从大周期来看，目前A股仍处于中段主升初期阶段，未来的上涨空间还早着呢，再持续五年以上也是合理预期。

    在价值投资主导的市场，核心资产是逢低买进持有不卖的，不会象以往投机主导那样大波段运行，而是会长期处于慢牛格局，不会再暴涨后再暴跌的。白马和成长股都属于核心资产这一块，除非支撑因素发生重大变化，否则筹码只能越来越集中，越是机构越会如此。而对于非核心资金这一块，因估值提升和基本面转带来的阶段补涨机会，也会随着大盘中期主升到来不断增多，这是投资者近期要明确的要点。如果你手中有白马成长仍可持有，没有的话也不必去追高，关注补涨机会是阶段赚钱的关键。

    在牛市步入主升阶段后，一方面顺应大趋势不去言顶猜顶，以够误导自己和别人，影响持股信心；另一方面如果仍有布局要求的也不要盲目追高，机会有的是找新热点参与，这样的策略属于合理。

    牛市不言顶，操作上上要侧重主线，并学会捂股，最终赚大钱不难！

A股牛市开始步入中段主升

喜欢

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇强上涨有望持续到三月末
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有