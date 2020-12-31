今日大盘总体是单边上攻为主，盘中有强洗盘动作，后二次上攻再创年内新高，收放量长阳，当日向上跳空缺口未补，年线光头阳完美收官。



大盘今日收长阳后，技术上正如之前分析，将开始步入阶段强势，向上凤尾开花可期。由于节后流动性充足，今日长阳逼空后，如无利空节后首日有望再现长阳，突破3500点后再逼空一段，主导行情也将正如之前分析非大金融莫属。

整个2020年，上证主板总体属于牛市启动后箱体蓄势为主，而代表成长主线的中小创持续走牛，这种状况在明年初期会有所改变，大金融还有地产等低价蓝筹有补要求，这也是大盘突破3500点的技术要求。明年的机会仍将来看科技成长+新消费新基建+政策受益，金融主导指数，但白马股会有强分化，节后操作适当注意一下就可以了。

明年行情更值得期待，技术性的大三浪行情不会太小，且由于基本面有望较今日明显改商，资本市场动太市盈利降低带来的估值修复预期，再加上“十四五”开局之年，券商预期权益投资十年黄金期来临，预期明年指数可达6200点都非不可想象的，但明年行情中间会有波折，赚钱机会多，风险也较今年明显增大，当然行情仍将是结构性的。