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明年首日长阳开门红可期

(2020-12-31 15:13:01)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

    今日大盘总体是单边上攻为主，盘中有强洗盘动作，后二次上攻再创年内新高，收放量长阳，当日向上跳空缺口未补，年线光头阳完美收官。

    大盘今日收长阳后，技术上正如之前分析，将开始步入阶段强势，向上凤尾开花可期。由于节后流动性充足，今日长阳逼空后，如无利空节后首日有望再现长阳，突破3500点后再逼空一段，主导行情也将正如之前分析非大金融莫属。

    整个2020年，上证主板总体属于牛市启动后箱体蓄势为主，而代表成长主线的中小创持续走牛，这种状况在明年初期会有所改变，大金融还有地产等低价蓝筹有补要求，这也是大盘突破3500点的技术要求。明年的机会仍将来看科技成长+新消费新基建+政策受益，金融主导指数，但白马股会有强分化，节后操作适当注意一下就可以了。

    明年行情更值得期待，技术性的大三浪行情不会太小，且由于基本面有望较今日明显改商，资本市场动太市盈利降低带来的估值修复预期，再加上“十四五”开局之年，券商预期权益投资十年黄金期来临，预期明年指数可达6200点都非不可想象的，但明年行情中间会有波折，赚钱机会多，风险也较今年明显增大，当然行情仍将是结构性的。

    结构性行情才是牛市的常态。2020实鼠不易，2021牛转乾坤；不平凡的一年挑战前所未有，红尘中勤劳的人们奔忙着；最美的风景，当属风雨兼程后的彩虹。元旦将至，启航2021！我们共同前行！加油！明天更美好！

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