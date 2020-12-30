A股本来是牛市，箱体震荡整理时间长了，大多数人不相信是牛市，这是A股上证指数带来的生动写照。



其实，中小创牛市形态更加明显，只有更高没有最高的走势一直在进行中，但大多数中小投资者之所以仍未赚钱，对市场没有信心，主要是受三方面因素影响：

一是看指数炒股，而箱体震荡指数没有什么表现，让很多散户不看好市场，缺少参与市场信号，看空踏空；

二是没选对标的。由于市场正在走向成熟，机构主导的时代股市总体呈现结构性行情，难有散户期望的那种普涨赚钱机会。

三是过于短线频繁交易，这是通病。对于这个问题，以往不厌其烦提醒过投资者多次，但由于很多投资者投机主导，难以听进去。实际上，如果本轮牛市选对诸如之前说的科技+消费+券商，年底再玩一玩估值 修复补涨的顺周期标的，捂股为主今年会大赚钱的。这正是基金收益总体很好而散户抱括一些投机主导的机构不赚钱的主因。

再有一个交易日，2020年行情就要结束了，而明年行情更值得期待。如果投资者由于前述因素没有赚到钱，也不用上火着急，因为市场将现阶段性交易机会，也就是八股系列因为大盘向上突破主升产生补涨机会，主要是场外踏空和跟风资金入场抬轿的机会，这些资金再去追高可能性不大，只能去寻补涨机会，而补涨机会主要来自散户持股的八股系列，这是市场投机力量重回市场产生的阶段机会。

正如昨天分析，今日大盘不但没有下跌，反而持续高走，一根放量光头长阳再加上5、10、20和30日均线金叉难得形态出现，控盘筹码高度集中，大盘将有望开启凤尾开花走势了，这种走势持续强势上扬不可避免。